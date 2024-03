Bei Promis beliebt: Die Schlaf-Scheidung

Man glaubt es kaum: Getrennte Betten sind gar nicht so selten. Sei es das laute „Sageln“ oder andere irritierende Störgeräusche. Wir haben die Vor- und Nachteile beleuchtet.

Gemeinsam oder getrennt schlafen? Was ist für Partner gesünder? Vor allem Promis geben immer öfter zu, dass sie lieber „solo“ im Bett liegen, um auf diese Weise ungestört ins Reich der Träume gleiten zu können. Studien zeigen allerdings, dass zum Beispiel der Geruch des geliebten Mannes oder der Frau die Schlaf­effizienz verbessert und in einer gemeinsamen Nacht die Anzahl der REM-, also der Tiefschlafphasen, erhöht werden kann.

Das Schnarchen stört

Das sogenannte Co-Sleeping hat aber auch Nachteile, wenn dadurch die Qualität des Schlafs verringert wird – zum Beispiel durch störende Schnarchgeräusche. Eine einvernehmliche „Scheidung“, also getrennte Betten unter einem Dach, hat aus gesundheitlichen Gründen in Japan bereits Tradition. „Die Gefahr dieser Option ist aber, dass sich ein Partner vernachlässigt oder sogar verletzt fühlt“, so Schlaf-Wissenschaftlerin Theresa Schnorbach vom Schlafunternehmen Emma. „Außerdem kann das Sexualleben darunter leiden.“ Somit gibt es Für und Wider – wichtig ist, die Entscheidung gemeinsam zu besprechen.