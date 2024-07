Coole Nacht: Charity-Clubbing für zwei Hilfsprojekte

Am 19. September steigt das „Oh what a Night“-Charity-Clubbing zugunsten LICHT INS DUNKEL und PINK RIBBON im Kursalon Hübner.

Das Motto: Be there! Party like never AGAIN! Denn mit der coolen Nacht wird das letzte Sommerfest im Kursalon gefeiert, bevor er in ein Schokomuseum umgewandelt wird. Das Beste daran: 1,- Euro von jedem verkauften Ticket und 1,- Euro von jedem verkauften Drink, sowie die Erlöse aus dem Losverkauf der Tombola werden 50/50 auf LICHT INS DUNKEL und PINK RIBBON aufgeteilt.

Diese Highlights erwarten Sie:

zwei Dancefloors

Terrassen-Dancefloor bei Schönwetter bis 24.00

Live Performances mit Beatrix-Löw Beer, Geige, etc.

Getränkekarte mit feinen Drinks und einer tollen Auswahl der besten Getränkemarken

Ausgewählte, internationale Weine unseres Fine Wine Partners Transgourmet Wien

Fancy Cocktails an der Cocktail-Bar

Fine Food-Corners

Tombola mit vielen tollen Preisen

Als Dankeschön für alle unsere ersten 100 Leser:

1. Einen Sonderpreis für die ersten 100 Leser:innen für den Eintritt: 20% Rabatt auf die Early Bird Tickets.

2. Jede Leser:in, die mit einem VIP Ticket laut Promotioncode kommt, wird als VIP Gast beim VIP Eingang eingelassen.

3. Jede Leserin, die mit einem VIP-Ticket zwischen 18.00 und 20.00 kommt, erhält beim VIP Eingang einen Welcome-Drink als Geschenk und Red Carpet Empfang mit Fotografen und Seitenblicke.

Zu den Tickets!

„Oh what a Night“ Charity Clubbing

zugunsten LICHT INS DUNKEL und PINK RIBBON 25+ Event

Dresscode: Dress extravagant, dress sexy or dress smart!

Strict Door Policy



Early Bird Vorverkauf-Tickets: 15,- (bis 31.7.2024)

Vorverkauf Tickets: 25,-

Abendkasse: 30,-