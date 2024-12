Bells & Beats: Mit Groove durch den Advent

Samsungs musikalische Roadshow „Bells & Beats“ macht am 13. und 14. Dezember 2024 auch in Wien Halt. Advent feiern ganz ohne Klischees, Chor und Kerzenschein, dafür mit einer frischen Mischung aus Musik, interaktiven Erlebnissen und innovativer Technologie.

Im Mittelpunkt der Roadshow steht die Funktion „Circle to Search mit Google“, mit der User schnell nach Infos über Bilder, Videos oder Text auf dem Bildschirm suchen können, indem sie einfach den gesuchten Inhalt mit dem Finger umkreisen.

Tech trifft auf Tracks – und alle feiern mit

Vor der beeindruckenden Kulisse des Weihnachtsmarkts beim Schloss Schönbrunn liefern das legendäre Duo Camo & Krooked sowie das Dream DJ Team den Soundtrack für eine Adventfeier der etwas anderen Art. Der Samsung Weihnachtstruck hat nebst XXL-Goodie-Kalender und Gewinnrad auch Karaoke und eine Photo Booth im Gepäck. Besucher

haben die Möglichkeit „Circle to Search mit Google“ auf den neuesten Modellen der Samsung S24-Serie zu erleben und damit Gewinnlose zu erhalten, die für coole Gewinne am Glücksrad oder Überraschungen wie Punsch eingelöst werden können. Das Publikum ist herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn Samsung seiner Community mit wortwörtlicher “truckload” an Geschenken im Gepäck Danke sagt und das Jahr gemeinsam ausklingen lässt. Gemeinsam soll außerdem Gutes getan werden: Pro Besucher spendet Samsung 5 Euro an „Licht ins Dunkel“ in Kooperation mit dem Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn.