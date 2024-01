Bergheidengasse: Der gute Zweck macht Appetit

Am 24.02.2024 laden Schüler der HLTW13 Bergheidengasse wieder in „ Das Theaterhotel“. Seit 2008 engagiert sich ein wechselndes Team aus Schülern für die Veranstaltung, die somit zu einem der größten Schul-Charity-Projekte Österreichs werden konnte – und auch einem der erfolgreichsten.

Jeder kennt die geflügelten Worte „In der Schule lernt man für das Leben“. Die Schüler der HLTW13 Bergheidengasse gehen einen Schritt weiter. Sie verbessern seit 2008 mit dem Gelernten das Leben von Menschen, denen es nicht so gut geht. So auch heuer.

Am 24.02.2024 verwandeln sie gemeinsam mit Karl Markovics, Erwin Steinhauer, Anna Mabo und Co. das Austria Trend Hotel Savoyen im 3. Bezirk in „Das Theaterhotel“, eine festliche Bühne für hochkarätige Kultur, erlesene Kulinarik und beste Unterhaltung zugunsten des Dorfbau-Projektes „Stein auf Stein“ in Indien.

Jetzt „Einchecken“

Das Theaterhotel 2024 besteht aus zwei Veranstaltungsteilen, einem Kulturlunch am Vormittag und dem Konzert „A Tribute to Otto Tausig“ am Abend. Die Kochtalente der Bergheidengasse bereiten für den Lunch ein mehrgängiges Menü zu und sorgen auch während der Veranstaltung am Abend für das leibliche Wohl. Hier trifft der gute Geschmack auf den guten Zweck.

Tickets und Infos gibt es auf www.dastheaterhotel.at. Karten sind ab 70 Euro (Kulturlunch am Vormittag) beziehungsweise. ab 35 Euro (Konzertabend) erhältlich.