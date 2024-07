Sundowner in the City: Cocktails am Dach

Wien, nur du! Was gibt es Beeindruckenderes als bei Sonnenuntergang unsere schöne Stadt zu bewundern – am besten von oben! Von Sportangeboten, kulinarischen Urlauben bis hin zu Karaoke Nights bieten die Rooftops in Wien so einiges. Hier sind unsere Tipps für Sie!

1. Bezirk

LEANDRA BAR

Direkt im MQ liegt die hippe kleine Leandra Bar. In einer lockeren Atmosphäre kann man sich ein kühles Getränk mixen und von Mittwoch bis Samstag Nachmittag den Bürotag ausklingen lassen. Jeden Mittwoch verwandelt der DJ die Bar in eine kleine Partyoase.

LEANDRA BAR

1., Museumsplatz 1

Mittwoch-Samstag: 17-24 Uhr

instagram.com/bar_leandra

ORGANIC SKY GARDEN

In der Wipplingerstraße findet sich die größte Dachterrasse im 1. Bezirk mit einem 360°-Panorama über Wien. Die grüne Oase lädt zu erfrischenden Sundowner-Drinks, Lillet-Cocktails, kühlem Bier oder einem spritzigen Aperitif ein.

ORGANIC SKY GARDEN

1., Wipplingerstraße 2

Montag-Samstag: 17-24 Uhr

www.organicsskygarden.com

RESTAURANT LIMÓN

Im 8. Stock des Grand Ferdinand erlebt man die Riviera. Hier trifft Italien auf Spanien und Frankreich über den Dächern von Wien. Speisen und Getränke sowie das Interieur lassen Sie für einen Moment glauben, Sie wären in einem mediterranen Kurzurlaub.

RESTAURANT LIMÓN

1., Schubertring 10-12

Dienstag-Samstag: 17-24 Uhr

www.cucinalimon.com

KLYO

Klyo ist beinahe schon ein alter Hase der Dachterrassen in Wien, aber was gut ist hält sich auch. Somit ist es ein echter Klassiker und überzeugt nicht nur im Sommer, sondern ist auch im Winter ein echter Hingucker.

KLYO

1., Uraniastraße 1

Montag-Freitag: 18 – 24 Uhr

Samstag-Sonntag: 10 – 24 Uhr

klyo.at

ATMOSPHERE ROOFTOP BAR

Im Ritz Carlton im 1. Bezirk befindet sich die Atmosphere Rooftop Bar. Hier kann man sich mit einer Auswahl an Getränken verwöhnen lassen und die Aussicht über Wien genießen.

ATMOSPHERE ROOFTOP BAR

1., Schubertring 5/7

Montag-Sonntag: 17:30-01:00 Uhr

ritzcarlton.com

NEUE HOHEIT BRASSERIE

Mit einer Showküche und regionaler Küche bietet die Neue Hoheit Brasserie eine kleine, aber feine Außenterrasse mit Blick auf die St. Peters Kirche. Mittwochs können Gäste das klassische Beef Wellington genießen, oder sonntags beim Sunday Roast verweilen.

NEUE HOHEIT BRASSERIE

1., Petersplatz 7

Montag-Sonntag: 7:00-22:30 Uhr

rosewoodhotels.com

2. Bezirk

ZOKU

Das Zoku Vienna besticht wie kein anderes Hotel durch eine offene und einladende Atmosphäre. Das Business-Hotel bietet die perfekte Möglichkeit, sich nach der Arbeit zu entspannen. Innen herrscht ein angenehmer, wohnzimmerähnlicher Vibe, während man es sich draußen bei zahlreichen Events gemütlich machen kann. Von Live-Musik und Pilates-Kursen bis zu Brunches und DJ-Sets ist alles dabei.

ZOKU

2., Perspektivstraße 6, 7. Stock

Montag-Freitag: 17:00-23:00 Uhr

Samstag-Sonntag: 12:00-23:00 Uhr

livezoku.com

ISTROS

Am Donaukanal liegt das Radisson RED Hotel mit der begehrten Istros Vienna. Es ist der ideale Ort, um sich mit Freunden zu treffen und die Aussicht zu genießen. Sportbegeisterte können einmal im Monat an „Rooftop Yoga & Breakfast“ teilnehmen. Für mehr Party sorgen die Rooftop Fridays, bei denen DJs von „Wiener Mischung“ für das Party-Wochenende einstimmen.

ISTROS

2.,Obere Donaustrasse 61

Montag-Donnerstag: 16:00-24:00 Uhr

Freitag: 16:00-01:00 Uhr

Samstag: 15:00-01:00 Uhr

Sonntag: 15:00-11:00 Uhr

radissonhotels.com

NENI AM PRATER

Von NENI hat man vielleicht schon gehört. Haya Molcho hat sich mit NENI am Prater selbst übertroffen. Neben köstlichen Speisen aus der israelischen Küche und tollen Cocktails bietet das Restaurant auch eine hervorragende Aussicht über Wien – insbesondere über den Prater und seine weitläufigen Grünflächen.

NENI AM PRATER

2., Perspektivstraße 8

Montag-Donnerstag: 07:00-00:00 Uhr

Freitag: 07:00-01:00 Uhr

Samstag: 08:00-02:00 Uhr

Sonntag: 08:00-23:00 Uhr

nenifood.com

3. Bezirk

CAYO COCO

Tropisch entspannt geht es im Cayo Coco im 3. Bezirk weiter. Kommen Sie in Sommerlaune und genießen Sie einen erfrischenden Drink. Die Aussicht auf den Stephansdom ist beeindruckend. Live-DJs spielen jeden Donnerstag und Samstag von 17 bis 21 Uhr und versetzen Sie in Urlaubsstimmung – zumindest für ein paar Stunden.

CACO COCO

3., Rudolf-Sallinger-Platz 1

Montag-Sonntag: 14:00-23:00 Uhr

thehoxton.com

4. Bezirk

MOOONS

Mit entspannter Lounge-Musik, kühlen Drinks und einer eleganten Atmosphäre lockt das Mooons im 4. Bezirk. Hier können Sie hoch über den Dächern von Wien dem Alltag entfliehen. Jeden Samstag finden Yoga-Einheiten statt, die es Ihnen ermöglichen, entspannt in den Tag zu starten und die atemberaubende Aussicht auf Wien zu genießen

MOOONS

4., Wiedner Gürtel 16

Montag-Sonntag: 16:30-23:00 Uhr

mooons.com

Trude&Töchter

Ob man Trude & Töchter als Rooftop-Bar zählen kann, sei dahingestellt, aber wir wollten euch den charmanten Ort am Karlsplatz nicht vorenthalten. Mit direktem Blick auf die Karlskirche lädt das Café-Restaurant zu einem gemütlichen Abend ein. Bei gutem Essen, toller Aussicht, regionalen Produkten und einer Hommage an die Pionierin Trude Fleischmann kann man auch darüber hinwegsehen, dass es nicht die höchste Dachterrasse in Wien ist.

Trude&Töchter

4., Karlsplatz 8

Dienstag-Freitag: 09:00- 21:00 Uhr

Samstag-Sonntag: 10:00 – 21:00 Uhr

trudeund.at

6. Bezirk

Mariatrink

Im 7.Stock des Jaz in the City Hotels befindet sich Mariatrink. Mit ausgewählten Drinks und Mocktails begeistert die Bar jeden Cocktail-Liebhaber. Bei ausgelassener Musik und einer entspannten Atmosphäre können Gäste den Abend genießen.

Mariatrink

6.,Windmühlgasse 28, 7. Stock

Montag-Freitag: 16:00-00:30 Uhr

Samstag-Sonntag: 11:00-00:30 Uhr

livezoku.com

CHEZ Bernard

Im 8. Stock des Hotels Motto befindet sich das Chez Bernhard. Die offene Grillstation und die köstlichen Cocktails sorgen für ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis.

CHEZ Bernard

6., Schadekgasse 20

Montag-Sonntag: 15:00-23:00 Uhr

chezbernard.at

7. Bezirk

DER DACHBODEN

Der Dachboden ist Teil des 25hours Hotels und befindet sich im Herzen von Wien. Er ist perfekt für ein After-Work-Getränk geeignet. Die Barkeeper bieten liebevolle Eigenkreationen an, und das Eventprogramm reicht von „Comedy Circus“ über „Mingle Madness“ bis hin zur Rooftop-Karaoke-Nacht. Wo könnte man besser falsch singen als über den Dächern von Wien?

DER DACHBODEN

7., Lerchenfelder Straße 1-3

Montag-Sonntag: 15:00-01:00 Uhr

dachbodenwien.at

RUBY MARIE HOTEL&BAR

Die Dachterrasse bietet den perfekten Rückzugsort vom hektischen Wiener Alltag. Mit einem charmanten Café, bequemen Liegestühlen und gemütlichen Sitzsäcken ausgestattet, können Besucher hier wunderbar entspannen und die Seele baumeln lassen.

RUBY MARIE HOTEL&BAR

7., Kaiserstraße 2-4

Montag-Sonntag: 00:00-24:00 Uhr

ruby-hotels.com

WEIN&CO MARIAHILF

Vielleicht nicht gerade die beste Aussicht, aber dafür umso gemütlicher ist Wein & Co auf der Mariahilfer Straße. Die belebte Straße verstummt hier, und man kann einen perfekt ausgewählten Wein genießen, den man praktischerweise auch gleich kaufen kann.

WEIN&CO MARIAHILF

7., Mariahilfer Straße 36

Montag-Freitag: 10:00- 20:00 Uhr

Samstag: 10:00- 19:00 Uhr

weinco.at

OBEN

Oberhalb der Bibliothek befindet sich das OBEN. Das umfangreiche Barsortiment erfüllt alle Wünsche, und es wird saisonale Küche angeboten. Am Wochenende gibt es sogar ein Brunch-Angebot.

OBEN

7., Urban Loritzplatz 2A

Montag-Freitag 10:00-22:00 Uhr

Samstag: 09:00-22:00 Uhr

Sonntag: 10:00-15:00 Uhr

oben.at

BRANDAUER IM GERNGROSS

Das urigste der Dachterrassen, aber auf keinen Fall zu verschmähen. Mitten auf der belebten Mariahilfer Straße befindet sich im Gerngross das Brandauer. Hier kann man frisch gezapftes Bier und

österreichische Klassiker genießen, während man einen entspannten Ausblick über Wien hat.

BRANDAUER IM GERNGROSS

7., Mariahilfer Straße 42-48

MO-SO 10:00-23:00 Uhr

bierig.at/gerngross

10. Bezirk

AURORA BAR

Der Lift bringt Sie bis zum 16. Stock, wo Sie eine elegante Dachterrasse mit Blick auf das Schloss Belvedere erwartet. Bar-Snacks und außergewöhnliche Cocktails sorgen für einen unvergesslichen Abend. Starten Sie das Wochenende mit einem ausgezeichneten Frühstücksbuffet und genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf die Stadt.

AURORA BAR

10., Arsenalstraße 10

Montag-Donnerstag: 17:00- 24:00 Uhr

Freitag-Sonntag: 16:00 – 24:00 Uhr

bar-aurora.at

15. Bezirk

JO&JOE BAR

Jo & Joe lädt nach einem langen Tag auf die Rooftop-Bar ein, um den Abend zu beginnen. Auf Klapptischen und Bänken kann man unbeschwert eine gute Zeit genießen, während man Cocktails, Snacks oder im Restaurantbereich vegane Burger und hausgemachte Pizzen bestellt.

JO&JOE BAR

15., Europaplatz 1/6

Montag-Sonntag: 07:00-01:30 Uhr

joandjoe.com

22. Bezirk

TURMCAFE

Auf 160 m Höhe befindet sich die wohl höchste „Dachterrasse“ der Stadt. Mit einem 360-Grad-Panorama-Fenster hat man eine der weitläufigsten Aussichten über Wien. Hier kann man bei einer Wiener Melange und einem Apfelstrudel österreichische Mehlspeisen-Klassiker genießen, während man einen Überblick über ganz Wien hat.

TURMCAFE

22., Donauturmplatz 1

Montag-Sonntag: 10:30-21:30 Uhr

donauturm.at

57 LOUNGE

Hoch hinaus und mit Blick über Wien und die Donau lockt die 57 Lounge mit ihren Cocktails und kleinen Snacks. Hier kann man einen schicken Abend genießen.

57 LOUNGE

22., Donaucity Straße 7

Montag-Donnerstag: 17:00-24:00 Uhr

Freitag-Samstag: 16:00-01:00 Uhr

Sonntag: 16:00-23:00 Uhr

fiftysevenrestaurant.at/57-lounge