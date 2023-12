Einzigartiges Whisky-Seminar mit Bernhard Schäfer in Wien

Am 20. Jänner steht ein exklusives Seminar mit dem renommierten Experten Bernhard Schäfer an!

Unter dem Motto „Whisk(e)y-Genuss pur“ lädt das Seminar dazu ein, die Geheimnisse und Feinheiten von 4 bis 5 erlesenen Whiskys zu entdecken. Der Clou: Irische Whiskys ohne „E“ und alle anderen mit „E“ werden verkostet und erklärt.

Whisk(e)y-Lehrstunde am Alsergrund

Das Seminar, das im Atelier Paul Landerl, Berggasse 29, 1090 Wien stattfindet, verspricht nicht nur einen unvergesslichen Genussmoment, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit, von Bernhard Schäfer, einer prominenten Persönlichkeit in der Welt des Whiskys, persönlich zu lernen.

Preis & Anmeldung

Die Teilnahmegebühr für dieses außergewöhnliche Erlebnis beträgt 120 € pro Person. Die Anmeldung für dieses exklusive Whisky-Seminar erfolgt ganz einfach per E-Mail. Interessierte können sich unter der Adresse paul@landerl.com anmelden und weitere Informationen erhalten.

Kein Unbekannter in der Welt der Spirituosen

Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung als freier Autor für den Whisky-Botschafter bringt Schäfer nicht nur eine beeindruckende Expertise, sondern auch eine leidenschaftliche Verbindung zur Whisky-Welt mit sich. Schäfer hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur Entwicklung einheitlicher Tasting-Konzepte beigetragen, was ihn zu einem angesehenen Experten in der Branche macht.

Am 1. November 2023 hat Bernhard Schäfer die Position des Chefredakteurs des renommierten Fachmagazins „Der Whisky-Botschafter“ im Verlag der Medienbotschaft Verlag & Events GmbH übernommen.