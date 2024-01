Beruflich weiterkommen: das BFI inspiriert!

Sie haben das Gefühl beruflich auf der Stelle zu treten oder waren schon immer offen für neue Ausbildungsmöglichkeiten? Das BFI Wien lädt am 22. Februar zum großen Weiterbildungstag in die Firmenzentrale im 3. Bezirk.

Wer seinen nächsten Karriereschritt setzen möchte, der sollte das Bildungsevent am 22. Februar auf keinen Fall verpassen: Unter dem Motto „Be inspired! Aus- und Weiterbildung neu denken“ bekommt man am BFI Wien die Gelegenheit, sich von Expert:innen in Sachen Karriereplanung professionell beraten zu lassen – und das kostenfrei! Egal ob Sie Fragen zur Bildungskarenz haben oder welche Förder- und Bildungsfinanzierungsmöglichkeiten es gibt – die Profis stehen Ihnen von 15 bis 19 Uhr gerne Rede und Antwort. „Unser Weiterbildungstag ist die ideale Gelegenheit, um herauszufinden, wo die eigenen Interessen bestmöglich am Weg zum individuellen Traumjob eingesetzt werden können und welche Ausbildung der ideale Wegbereiter dafür sein kann“, versichert Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien.

Top Rahmenprogramm!

Der Weiterbildungstag ist definitiv einen Besuch wert – punktet er nämlich auch mit einem vielfältigen Rahmenprogramm: Wer zum Beispiel ein professionelles Foto für seine nächste Bewerbung braucht, kann sich von einem Fotografen kostenlos in Szene setzen lassen – Make-up und Styling inklusive!

In einem kurzweiligen Kompakttraining können sich Interessierte außerdem wertvolle Tipps holen, wie sie bei der Arbeitnehmerveranlagung möglichst viel Geld vom Finanzamt zurückbekommen. Aufgrund begrenzter Teilnehmer:innenzahl ist eine Voranmeldung hier notwendig.

Auch für Eltern, die ihre Kinder mit zum Event nehmen müssen, ist vorgesorgt: Unter Aufsicht professioneller Kinderbetreuer:innen wird im „Winterwunderland“ gemalt, gebastelt und spannende Experimente durchgeführt.

Als besonderes Zuckerl können sich die Besucher:innen direkt vor Ort einen exklusiven Rabatt von 200 Euro auf ihre nächste Ausbildung am BFI Wien sichern.

Alle Infos zum Weiterbildungstag:

22. Februar, 15–19 Uhr

Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien, 5. OG.

bfi.wien/weiterbildungstag