Foto Arsenal Wien zeigt Christine de Grancy-Retrospektive

Im Foto Arsenal Wien wird Christine de Grancys beeindruckendes Werk bis 21. September 2025 gewürdigt. Unter dem Titel „Über der Welt und den Zeiten“ zeigt die Schau über 200 Arbeiten der kürzlich verstorbenen Fotografin. Das Publikum erwartet eine Bilderreise von Wiens Dächern bis in ferne Kulturen.

Zwischen Wiener Dachskulpturen und Wüstenlandschaften spannt Christine de Grancy in über 200 Fotografien einen erzählerischen Bogen über Zeit, Raum und Geschichte. Auf den Dächern fehlt ausgerechnet Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung – ein symbolischer Verweis auf das Anliegen der Schau. Ihre Bilder erkunden Macht, Ohnmacht und menschliche Würde mit leiser und eindringlicher Empathie.

Adler und Götter über Wien

Christine de Grancy (1942–2025) hatte einen ungewöhnlichen Blick auf Wien: Von den Dächern der Hofburg aus verfolgte sie das Spiel von Macht und Ohnmacht. Ihre monumentalen Aufnahmen von Erzengeln, Adlern und Götterfiguren erzählen Stadtgeschichte in Stein. Seit den 1970ern erforschte sie Wien „aus der Perspektive steinerner Zeitzeugen“, zwischen oben und unten, Repräsentation und Realität.

Reisen in ferne Länder

Parallel dazu reiste sie rund um den Globus. Ab den 1980er-Jahren dokumentierte sie das Leben in Regionen, die politisch und sozial im Umbruch standen. Ihre Reportagen – etwa über Tuareg-Frauen oder Flüchtlingslager in der Westsahara – zeugen von großer Nähe und Respekt. Zu ihren Zielen zählten u. a. Griechenland, Japan, Algerien, China, Pakistan und Mali. Viele dieser Fotos wurden in internationalen Magazinen veröffentlicht. 1993 zählte das Magazin PHOTO de Grancy zu den 100 besten Fotograf:innen weltweit, 2002 erhielt sie das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien.

Im Rampenlicht: Theaterfotografie

Ein weiterer Schwerpunkt ihres Schaffens war das Theater. Von 1979 bis 1992 arbeitete sie als Fotografin am Wiener Burgtheater. Ihre Bilder zeigen Proben und Aufführungen in ungestellten, dynamischen Momenten. Ohne künstliches Licht oder Posen fing sie den „entscheidenden Moment“ ein. Diese Theateraufnahmen wirken bis heute unmittelbar und kraftvoll.

Christine de Grancy: Über den Welten und den Zeiten

Bis 21. September 2025

Foto Arsenal Wien

Arsenal Objekt 19A, 1030 Wien

www.fotoarsenalwien.at