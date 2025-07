Kinderuni on Tour: Wissenschaft in Parks und Höfen

Lernen, forschen und entdecken – auch in den Sommerferien! Die Kinderuni on Tour bringt von 21. Juli bis 28. August 2025 Wissenschaft in die Wiener Parks und begeistert junge Forscher für Medizin, Technik, Wasserkraft und Recycling und Umweltschutz.

Zwischen Montag bis Freitag verwandeln sich ausgewählte Park- und Wohnanlagen in Wien bis 28. August in spannende Forschungsstationen. Jeder Wochentag steht dabei unter einem bestimmten Motto. Der Montag ist dem Körper gewidmet; Dienstags stehen Kräfte und Technik im Mittelpunkt. Am Mittwoch liegt der Fokus auf Umweltschutz und Recyling, am Donnerstag/Freitag auf Wasser. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.



Wiener Sommer mit Mehrwert: Lernen im Park

Während viele Kinder in der Ferienzeit Freizeit und Sonne genießen, nutzen andere die Chance, zum Beispiel Umweltbildung hautnah zu erleben. Die ARA und Austria Glas Recycling bringen bereits zum 14. Mal frischen Forschergeist in die Wiener Bezirke, ganz ohne Anmeldung, kostenlos und mitten im Grünen. An jedem Mittwoch wird ein anderer Bezirk zur Umweltwerkstatt. Mit mobilen Wissenschaftsboxen, interaktiven Stationen und betreut von erfahrenen Kinderuni-Tutoren lernen Kinder zwischen sechs und 16 Jahren, warum Abfalltrennung wichtig ist, wie Recycling funktioniert und wie sie selbst aktiv zur Ressourcenschonung beitragen können.

WebLab und Forschungspakete für Schulen

Neben der Sommer-Tour setzen ARA und Austria Glas Recycling auch auf digitale Bildung. Mit dem kostenlosen WebLab Zero Waste Mission, das über die Plattform kinderuni.online abrufbar ist, können Schüler ab 13 Jahren aktiv mitmachen. In dem Online-Workshop reflektieren sie ihr eigenes Konsumverhalten und erarbeiten gemeinsam Lösungen zur Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit im Alltag. Für den Schulunterricht stehen zusätzlich umfassende Forschungspakete bereit. Fünf Module führen durch die wichtigsten Themen der Kreislaufwirtschaft. Die Schüler schlüpfen in die Rolle von Forschern, analysieren Materialflüsse und lernen, wie richtige Mülltrennung den Recyclingprozess verbessert.

Tourtermine quer durch Wien

Kinderuni on Tour macht in den nächsten Wochen in fünf Bezirken Halt:

21.–24.7., Parkanlage Blériotgasse, 1110 Wien , bei Schlechtwetter: Übersee-Container von Balu&Du im Park

, bei Schlechtwetter: Übersee-Container von Balu&Du im Park 28.–31.7., Ella-Lingens-Hof, 1230 Wien, bei Schlechtwetter: unter den Arkaden vorm Grätzl-Zentrum von wohnpartner

bei Schlechtwetter: unter den Arkaden vorm Grätzl-Zentrum von wohnpartner 4.–7.8., Goethehof (Innenhof bei Stiege 3), 1220 Wien, bei Schlechtwetter: wohnpartner Grätzl-Zentrum (Schüttaustraße 1-39/3/R01)

bei Schlechtwetter: wohnpartner Grätzl-Zentrum (Schüttaustraße 1-39/3/R01) 11.–14.8., Karl-Seitz-Hof, 1210 Wien, bei Schlechtwetter: WienZimmer (Jedleseerstraße 66-94/36/R02)

bei Schlechtwetter: WienZimmer (Jedleseerstraße 66-94/36/R02) 25.–28.8.,Olympiapark, 1190 Wien, bei Schlechtwetter: Ort wird noch bekannt gegeben!

Freitags wird immer gepritschelt:

25.7., 1.8. und 8.8., Wasserspielplatz Wasserturm, 1100 Wien, bei Schlechtwetter: Wasserschule, Wasserspielplatz Wasserturm

Jeweils von 16 bis 19 Uhr stehen Parkanlagen und Gemeindebauhöfe im Mittelpunkt der Aktion. Bei Schlechtwetter sorgen Kooperationspartner für überdachte Alternativen. Wer also diesen Sommer in Wien bleibt, findet bei der Kinderuni on Tour eine unterhaltsame, sinnvolle und lehrreiche Alternative abseits von Schwimmbad und Spielplatz.

Abschlussevent:

29.8. (14–15.30 & 16–17.30 Uhr), Hauptbücherei Wien, 1070 Bezirk

→ Kinderuni on Tour

→ Forschungspaket Kreislaufwirtschaft

→ ARA Umweltbildung