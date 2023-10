Bezirks Business Award: Die Sieger in der Josefstadt

Ein Raum voller glücklichen Menschen – das konnte man gestern bei der Verleihung der Bezirks Business Awards und der Medical Awards im Amtshaus Josefstadt erleben.

„Ich war noch nie auf einer Veranstaltung, wo es nur Gewinner gibt“, freute sich Kulturmanagerin Christiane Huemer-Strobele, nicht nur über den 1. Platz für das Theater in der Josefstadt in der Kategorie „Mittel- & Großbetriebe“, sondern über den Spirit des Events an sich. 108.000 Leser des Wiener Bezirksblatts hatten abgestimmt und die Top-Unternehmen im Bezirk ermittelt – diese wurden nun in feierlichem Rahmen ausgezeichnet.

Eine Bühne für Unternehmer

Auch Bezirksvorsteher Martin Fabisch ist es ein Anliegen, Veranstaltungen wie die Bezirks Business Awards zu unterstützen, um so „Geschäfte im Bezirk regelmäßig vor den Vorhang zu holen.“

In der Josefstadt gab es unter den Preisträgern sogar „Wiederholungstäter“ wie der Zwei-Personen-Betrieb „Optiker“ Ploner des Ehepaares Manuela und Martin Ploner, die diesmal den 3. Platz bei den „Kleinstbetrieben“ erobern konnten.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Dr. Barbara Iris Greibl, Facharzt für Plastische Chirurgie

Patrizia Gasiorowski, Gynäkologikum Wien

Dr. Tanaz Modarressy-Onghai, Gynäkologie & Geburtshilfe

Bezirks Business Award

Kleinstbetriebe

1. Platz: Goldfisch

2. Platz: Salzpalast

3. Platz: Optiker Ploner

Kleinbetriebe

1. Platz: Hotel Rathaus Wein & Design

2. Platz: Café Hummel

3. Platz: Beef & Glory

Mittel- & Großbetriebe

1. Platz: Theater in der Josefstadt

2. Platz: immo 360 grad gmbh

3. Platz: Kinderfreunde Wien