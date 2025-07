Goldener Rathausmann für Song-Contest-Sieger JJ

Große Ehre für Song-Contest-Sieger JJ im Rathaus. Aus den Händen von Michael Ludwig wurde ihm der “Goldene Rathausmann” überreicht.

Während Wien gespannt auf die Entscheidung des ORF wartet, wo der Song-Contest 2026 stattfinden soll, gastierte ESC-Sieger JJ im Roten Salon des Rathauses. Die Familie des Geehrten – Großvater, Eltern und Schwester – war ebenso anwesend wie Wegbegleiter.

Schöne Worte des Bürgermeisters

Hausherr Michael Ludwig betonte in seiner Ansprache: “Ganz Österreich – aber besonders Wien – hat sich gefreut, als der Song Contest in Basel mit einem Sieg für JJ geendet hat. Als sichtbares Zeichen der Würdigung überreiche ich Johannes Pietsch nun den Goldenen Rathausmann. Es ist ein schönes Zeichen für die Qualität an unserer Musik-und-Kunst-Privatuniversität, dass ein Ausnahmekünstler wie JJ dort studiert.”

Wien will den ESC austragen

Und das Stadtoberhaupt lässt auch keinen Zweifel offen, wo der ESC 2026 stattfinden soll: “Wir bemühen uns, den Eurovision Song Contest wieder in Wien auszurichten und haben bereits ein 80-seitiges Papier eingereicht. Schon 2015 haben wir bewiesen, dass wir die Rahmenbedingungen bieten und den ESC veranstalten können. Auch international wurde der Bewerb in Wien als einer der besten, die je ausgerichtet wurden, wahrgenommen.”

Der Dritte im Bunde

JJ ist mit dem Siegerlied “Wasted Love” der erste Österreicher mit einer Million Streams in einer Woche. Übrigens: Auch die vormaligen Song Contest-Gewinner Udo Jürgens und Conchita Wurst haben den Goldenen Rathausmann bekommen.