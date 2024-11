Bezirks Business Award: Alsergrund ehrt Top-Betriebe!

Die Leser:innen des Wiener Bezirksblatt haben entschieden – und insgesamt an die 110.000 Stimmen für ihr Lieblingsunternehmen abgegeben. Auch für die Betriebe am Alsergrund ein Grund zum Feiern.

Ein Abend mit lauter glücklichen Gewinner:innen: Die Veranstaltungsreihe der Bezirks Business und Medical Awards ging gestern in die finale Runde und fand seinen Abschluss mit der 23. Preisverleihung im beeindruckenden Festsaal des 9. Bezirks. Dabei durften sich alle siegreichen Unternehmer:innen nicht nur über ihre Urkunden und Trophäen freuen – die Bezirksvorstehung, vertreten durch Christian Sapetschnig, hatte auch für jeden einzelnen einen Blumengruß parat.

Bezirk punktet mit Vielfalt

Dass der Alsergrund nicht nur ein Gesundheits- sondern auch ein absoluter Genussbezirk ist, spiegelte sich in den Preisträger:innen wider. So durfte sich das Schokoladen-Kontor “Xocolat” im Servitenviertel genauso über eine Top 3-Platzierung freuen, wie der Bauernsupermarkt “markta” oder auch Spitzenkoch Manuel Gratzl, der mit seiner “Fusion Kitchen” auf der “Summerstage” für kulinarische Highlights sorgte.

Unter den Gewinner:innen fanden sich aber auch echte „Dauerbrenner“, wie die Häuser zum Leben, die VHS oder Gold & Co. – sie alle wurden schon mehrmals beim Bezirks Business Award ausgezeichnet.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Chirurgische Wahlarztordination Dr. Alexis Freitas

Häusr zum Leben – Haus Rossau

Dr. Walter Löffler

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Manuel Gratzl – Fusion Kitchen

2. Platz: Auge & Sehen Kreillechner

3. Platz: eBike now

Mittelbetriebe

1. Platz: Gold & Co.

2. Platz: markta

3. Platz: Xocolat

Großbetriebe

1. Platz: VHS

2. Platz: NÖ Versicherung

3. Platz: Kommunalkredit