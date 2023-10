Bezirks Business Awards: Die Innere Stadt jubelt!

So sehen Sieger aus! Oder besser: die Top-Unternehmen im 1. Bezirk, die jetzt bei den Bezirks Business und Medical Awards ausgezeichnet wurden.

„In Eintracht verbunden“ steht auf der Decke des Wappensaals in der Bezirksvorstehung Innere Stadt im Alten Rathaus geschrieben – darauf macht Bezirkschef Markus Figl gleich zu Beginn der Preisverleihung die Gäste aufmerksam. Soll heißen, in einer Stadt wie Wien muss man zusammenarbeiten, das wussten bereits die Ratsherren von anno dazumal. Und dieses Motto ist auch heute noch aktuell: „Ihr Engagement ist es, das die Innere Stadt lebendig hält“, weiß Figl die Leistung der einzelnen Unternehmen zu schätzen. Aber nicht nur er: 108.000 Leser des Wiener Bezirksblatts hatten sich am Online-Voting beteiligt, um die besten Betriebe und Gesundheitsdienstleister in den Bezirken zu ermitteln. Eine große Wertschätzung von Seiten ihrer Kunden, Patienten oder Gäste. 12 Unternehmen durften der Inneren Stadt durften sich jetzt über eine Auszeichnung freuen.

Von Wiederholungstätern und Überraschungssiegern

Unter den Siegern fand sich ein bunter Mix an Betrieben – von der Juwelen-Spezialistin, über die alteingesessene Apotheke bis zur legendären Eden Bar oder dem beliebten Kaufhaus Steffl. Mit dem traditionsreichen Café Frauenhuber gab es auch einen Wiederholungstäter unter den Gewinnern, denn das Kaffeehaus erhielt nicht zum ersten Mal einen Bezirks Business Award. Völlig überrascht von ihrem 3. Platz in der Kategorie Kleinbetriebe zeigte sich hingegen die Agentur Spread PR – und freute sich umso mehr. Wir drücken allen Preisträgern schon jetzt die Daumen fürs nächste Jahr!

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Dr. Matiasek – Plastische Chirurgie

Apotheke zum römischen Kaiser

Zahnästhetik am Kohlmarkt

Bezirks Business Award

Kleinstbetriebe

1. Platz: Garbo Juwelen

2. Platz: Weinwurm Fotografie

3. Platz: Papierhafen Fröhlich

Kleinbetriebe

1. Platz: Café Frauenhuber

2. Platz: Eden Bar

3. Platz: Spread PR

Mittel- & Großbetriebe

1. Platz: Julius Meinl am Graben

2. Platz: Kaufhaus Steffl

3. Platz: Gesiba

Johannes Matiasek, Plastische Chirurgie Claudia Westhausser, Apotheke zum römischen Kaiser Harald Fahrenholz, Zahnästhetik am Kohlmarkt Gita & Peter Fröhlich, Papierhafen Fröhlich Bettina Weinwurm, Weinwurm Fotografie Riki Waldstäter, Gabor Juwelen Cornelia Steidl, Spread PR Michaela Schimanko, Eden Bar Wolfgang Binder, Café Frauenhuber Udo Kaubek, Julius Meinl am Graben

©Stefan Diesner