Bezirks Business Awards: In Neubau wurde gefeiert!

Urkunden, Trophäen und jede Menge glückliche Gesichter: Die Sieger:innen der Bezirks Business und Medical Awards im 7. Bezirk stehen fest – jetzt wurden die besten Unternehmen in festlichem Rahmen in der Bezirksvorstehung geehrt.

„Wir sind ein Wirtschaftsbezirk“, stellte Bezirkschef Markus Reiter gleich zu Beginn der gestrigen Veranstaltung klar. Umso wichtiger ist es ihm, die Wirtschaftstreibenden in Neubau zu unterstützen und die Arbeit der rund 30.000 Beschäftigten in 6.000 Unternehmen gebührend zu würdigen. Markus Frömmel, Bezirksobmann der WKO, fügte ergänzend hinzu, dass aber nicht nur die Großbetriebe, wie auf der Mariahilfer Straße, den 7. Bezirk ausmachen, sondern auch die vielen kleinen Unternehmen, die hier ansässig sind. Die Verleihung des Bezirks Business Awards holte den vielfältigen Mix an Unternehmen vor den Vorhang. 108.000 Stimmen wurden beim Online-Voting von den Leser:innen des Wiener Bezirksblatts abgegeben und so die Top-Unternehmen – von Kleinst- bis Großbetrieben – ermittelt.

Geburtstagskinder

Zu feiern gab es aber nicht nur den verdienten Preisregen – unter den Gewinner:innen befanden sich auch zwei Geburtstagskinder, die gleich doppelten Grund zur Freude hatten. Stolze 91 Jahre wurde Raimund Buhr senior am Verleihungstag – und freute sich zusätzlich über den 3. Platz, den der Familienbetrieb „Vergolder Buhr“ bei den Business Awards abräumen konnte. Ein rundes Jubiläum begeht heuer der Gewinner der Kategorie Mittel- & Großbetriebe: Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH wurde vor 30 Jahren gegründet und hat seitdem Erfolg auf der ganzen Linie. Wir gartulieren!

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Medizin Neubau – Ordination Dr. Andreas Stepan

Dr. Gregor Timmel

Dr. Dani Lufti – Plastische Chirurgie

Bezirks Business Award

Kleinstbetriebe

1. Platz: PW Pannon-Work

2. Platz: Tonis Genussladen

3. Platz: Vergolder Buhr

Kleinbetriebe

1. Platz: Plutzer Bräu

2. Platz: EVO Fitness

3. Platz: Reider GWH Installationen

Mittel- & Großbetriebe

1. Platz: Cineplexx

2. Platz: EGW – Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft

3. Platz: Wirtschaftsagentur