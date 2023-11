Das sind die Gewinner der Business & Medical Awards

In den letzten Wochen wurden die beliebtesten Unternehmer und Ärzte in den einzelnen Bezirken mit den Bezirks Business und Medical Awards des Wiener Bezirksblatt ausgezeichnet.

Die Sieger der Sieger, also die beliebtesten Unternehmer und Ärzte in ganz Wien wurden bei der großen Abschluss-Gala im HoHo in der Seestadt geehrt.

Einzigartige Location

Stolze Gesichter und eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Stimmung herrschte kürzlich im HoHo in der Seestadt, einem der höchsten Holzhäuser der Welt. Ein wahrlich außergewöhnliches Gebäude, dass den passenden Rahmen für einen ebensolchen Event bot. Wurden hier doch bei der großen Abschluss-Gala der Bezirks Business und Medical Awards die Besten der Besten, die Sieger der Sieger ausgezeichnet.

Die beliebtesten Unternehmer und Ärzte

Über 108.000 Leser des Wiener Bezirksblatt wählten die beliebtesten Unternehmer und Ärzte in den einzelnen Bezirken unserer Stadt. Nach den 23 Veranstaltungen in den Bezirken wurden nun die Unternehmen und ärztlichen Einrichtungen vor den Vorhang geholt, die in Gesamt-Wien die meisten Stimmen im Leser-Voting auf sich vereinen konnten.

Pöttler & Strachota bieten Plattform

Über 300 Gäste folgten der Einladung, die Christian Pöttler, Geschäftsführer des echo Medienhauses mit Fug und Recht als „als den bedeutendsten Wirtschaftsaward unserer Stadt“ bezeichnete. Doch das ist noch nicht alles: Ein wesentliches Ziel dieser Awards ist es auch den Unternehmen zur Seite zu stehen und ihnen eine Plattform zu bieten, was das Wiener Bezirksblatt „als einzige Zeitung Wiens mit mehr als 30 % Marktanteil, genau 31,5 %“ auch optimal gewährleistet. Thomas Strachota, Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatt fügte noch hinzu „Auch wenn wir Unternehmer momentan vor großen Herausforderungen stehen, werden wir sie gemeinsam bewältigen.“

Starke Partner an unserer Seite

Der beste Beweis, was man auf die Beine stellen kann, wenn man zusammenarbeitet, war wohl die Gala selbst. Starke Partner trugen zum diesem Erfolg bei. Wie zum Beispiel Vienna Estate, die Hausherren im Holzhochhaus HoHo, über das Geschäftsführer Peter Lazar vor Ort eine interessante Information verreit. „Dieses Haus wächst in 17 Minuten in Österreichs Wäldern nach.“ Das ist wahre Nachhaltigkeit und eine solche bewies auch seine nächste Aussage: „Es freut mich sehr, dass wir mit dieser Gala in der Seestadt ein richtiges Remmidemmi haben und ich freue mich vor allem darauf, dass wir diese Awards auch zukünftig unterstützen werden.“ Ebenso wie die Wiener Wirtschaftskammer und der Stadt-Fernsehsender W24, der alle Events in den Bezirken und auch diesen Abend in ebenso bewegten wie bewegenden Bildern verewigte. Aber nun zum Höhepunkt des Abends und den Gewinnern.

Die Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards wurden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe – ebenso bei den erfolgreichsten Unternehmern in ganz Wien.

Kleinbetriebe

Bei ersteren holte sich Ramsa-Wolf Senfspezialitäten aus dem 14. Bezirk den Sieg. Geschäftsleiterin Katrin Segel nahm den Award entgegen. „Es ist großartig. Nie hätten wir gedacht, dass wir den 1. Platz machen werden. Fantastisch. Danke an alle, die für uns gestimmt haben.“

Damit verwies sie Miss Sporty Schwendermarkt aus dem 15. Bezirk auf Platz 2. Für Clubinhaberin Renate Stöckl dennoch ein Grund zu feiern. „Man sieht, dass Miss Sporty eine gute Marke mit einem tollen Konzept ist. Ich bin überwältigt. Danke für die Auszeichnung und vor allem Danke an mein Team ohne dem das nicht möglich gewesen wäre.“

Bronze ging an die Schalken Brauerei aus der Donaustadt. Nur eines trübte die Freude von Anna Haider, die den Award entgegennahm. „Leider gibt es hier kein Schalken Bier um anzustoßen. Aber das holen wir zu Hause nach.“

Mittelbetriebe

Bei den Mittelbtrieben, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an Spielwaren Heinz aus dem 2. Bezirk. Kein Wunder, wie Michael Heinz meinte: “Schließlich haben wir immer das richtige für alle kleinen und großen Kinder“. Und die alle haben sichtlich für ihn gestimmt.

Platz zwei ging an die Skoda Group Austria GmbH, die in Favoriten ansässig ist. Dabei handelt es sich nicht etwas um einen Autohandel, sondern um ein Unternehmen, dass sich „nicht ohne Grund in der Nähe des Hauptbahnhofs niedergelassen hat“. Wie GF Martin Zsifkovits erklärte. Zu den Produkten der Škoda-Group gehören nämlich vor allem Niederflur-Straßenbahnen, Elektrolokomotiven, Nahverkehrszüge und ähnliches.

Den dritten Platz am Podest nahm die Erlebniswelt Kahlenberg in Döbling ein.

Großbetriebe

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern hatte die Millennium City im 20. Bezirk die Nase vorn. Shopping Center Manager Matthias Franta war überrascht: „Mir fehlen selten die Worte, aber ich bin wirklich sprachlos, dass wir den 1.Platz gemacht haben“.

Silber gab es für die Bäckerei Ströck aus dem 22. Bezirk. Caroline Ströck hatte dazu nur eines zu sagen, aber das dafür gleich dreifach „Danke, danke, danke“.

Den 3. Platz holte sich das Cineplexx in Neubau.

Die Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass bei diesen alle ex aequo gewinnen und es somit nur Sieger gibt. Bei der Wien weiten Wahl wurden allerdings zwei Kategorien unterschieden: Medizinische Versorger, sowie Ärzte und Apotheken.

Bei ersteren gingen eine der Auszeichnungen an das Wiener Rote Kreuz, die Birgit Eckhart „im Namen aller hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter“ entgegennahm.

Ebenso ausgezeichnet wurde das Haus Atzgersdorf in Liesing, eines der 30 Häuser zu Leben in Wien. Direktor Christian Ehm bedankte sich i Namen des gesamten Teams. Im Bunde der Dritte ist die Klinik Ottakring, vertreten durch den Leiter Wilhelm Holcapek (?????)

Bei den Ärzten und Apothekern durfte sich die Servus Apotheke aus Hernals über einen Award freuen. Ebenso wie die Katzenpraxis aus Hietzing, die sich, wie der Name schon sagt ausschließlich auf die Behandlung von Samtpfoten spezialisiert hat. „Gerechnet haben wir nicht damit, aber es ist schön zu sehen, dass Katzen so wert geschätzt werden“, freute sich Marie-Theres Hoyer-Kammerhofer und Karin Kamm. Der dritte Award in dieser Kategorie ging schließlich an das Hautkrebs Chirurgie Zentrum Hugo Benito Kitzinger, das seit kurzem in Döbling ansässig ist.

Es versteht sich von selbst, dass der Abend mit der Preisverleihung och nicht zu Ende war. Die über 300 Gäste, Freunde und Gewinner ließen es sich nicht nehmen noch bis lange nach Mitternacht zu feiern.