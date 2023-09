Bezirks Business Awards: Sieger aus dem 15. Bezirk!

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben wieder gewählt – und dabei sage und schreibe 108.000 Stimmen in den 23 Bezirken abgegeben! Jetzt wurde die Preisverleihung in Rudolfsheim-Fünfhaus durchgeführt. Mit viel Charme – und strahlenden Gesichtern.

„Wir danken dem Wiener Bezirksblatt für die tolle Wahl. So ein Publikumsvoting ist eine besondere Auszeichnung für die Betriebe unseres Bezirkes, denen ich herzlich gratuliere“, so Bezirksrat Jakob Jensen-Lehner als „Gastgeber“ und Vertreter von Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht. Auch Wirtschaftskammer-Vertreter Peter Estfeller betonte: „Es ist jedes Jahr eine Freude, die beliebtesten Betriebe des Bezirks auszeichnen zu können. Sie haben es sich wirklich verdient, geehrt zu werden!“

Spannende Geschichten

Die Preisträger hatten zum Teil spannende Geschichten zu erzählen. So betonte Erwin Krall von „Leo/Biokosmetik“, dass „ein Flüchtling bei ihm so fleißig gewesen ist, dass er ein Bleiberecht bekommen hat. Er hat den angebauten Lawendel gepflegt“. Oder die strahlenden Siegerinnen von „Mrs. Sporty“, dem Fitnesscenter für Frauen am Schwendermarkt. Chefin Renate Stöckl strahlte beim Interview mit WBB-Moderator Martin Patak: „Echt toll, dass wir gewonnen haben. Wir haben in den letzten Jahren unser Franchise-Unternehmen aufgebaut und sehr viel weitergebracht.“ Wobei: „Auch Männer sind bei uns willkommen“, sagte Stöckl mit einem Augenzwinkern.

Interessante Schicksale

Interessant auch, was der niedergelassene Orthopäde Florian Sevelda zu erzählen hatte. „Früher hab ich im AKH gearbeitet – heute macht es mir als niedergelassener Arzt aber mehr Spaß.“ Man ist viel direkter bei den Patienten. „Ich operiere zwar weniger als früher, habe aber ganz andere Vorteile.“ Er freute sich mit seinen Mitarbeitern sehr über die WBBA-Auszeichnung bei den Mittelbetrieben.

Die Gewinner der Bezirks Business Awards Rudolfsheim-Fünfhaus:

Bezirks Medical Award

Häuser zum Leben – Haus Rudolfsheim

Dr. Margit Meidinger, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten

MOKI-Wien Mobile Kinderkrankenpflege

Kleinstbetriebe

1. Platz: Mrs. Sporty Schwendermarkt

2. Platz: franzundjulius

3. Platz: LEO/ Biokosmetik SOAVO

Kleinbetriebe

1. Platz: Hollerei Gastronomie und Galerie

2. Platz: Orthopädie 1150

3. Platz: dresscode.lach.filip e.U.

Mittel- & Großbetriebe

1. Platz: Wirtschaftsakademie Wien

2. Platz: IFM Immobilien Facility Management und Development GmbH

3. Platz: Westbahn