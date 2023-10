Bezirks Business Awards: Feierlaune am Alsergrund!

In bester Stimmung waren die Gäste bei der Verleihung der Bezirks Business Awards und Medical Awards in der Bezirksvorstehung Alsergrund – denn den Top-Unternehmen des Bezirks wurden ihre Auszeichnungen überreicht.

Diesen feierlichen Moment ließ sich keines der 12 ausgezeichneten Unternehmen entgehen. 108.000 Stimmen wurden von den Lesern des Wiener Bezirksblatts im Laufe des Voting-Prozesses abgegeben, um die besten Betriebe und Gesundheitsdienstleister in den Bezirken zu ermitteln. Eine große Wertschätzung von Seiten ihrer Kunden, Patienten oder Gäste. Auch Bezirksvorsteherin Saya Ahmad schätzt die Leistung der einzelnen Unternehmen sehr und weiß, dass sie „den Bezirk lebenswert“ macht. „Wir leben ein gutes Miteinander im Bezirk, das macht die Lebensqualität hier aus“, erklärt die Bezirkschefin weiter.

Von Wiederholungstätern & Dauerbrennern

Über die Trophäen und Urkunden durfte sich so manches Unternehmen nicht zum ersten Mal freuen: So holten sich „Dr. Funk Immobilien“ und die VHS ihre 2. Auszeichnung in Folge. Zu einem absoluten Dauerbrenner bei den Bezirks Business Awards-Gewinnern zählen die „Häuser zum Leben“ – kaum ein Bezirk, wo die Sozialeinrichtung nicht unter die Top 3 gewählt wurde. So erreichte auch das „Haus Rossau“ den wohlverdienten 2. Platz in der Kategorie Mittel- und Großbertiebe.

Überreicht wurden die Preise von Bezirksvorsteherin Saya Ahmad, die für jeden der Gewinner zusätzlich einen Blumenstrauß parat hatte, und Vertreterinnen der WKW und ViennaEstate.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Wildtierhilfe und tierärztliche Ordination gemeinnützige GmbH

Chirurgische Wahlarztordination Dr. Alexis Freitas

The Aurora Ärztezentrum, Dr. Isabella Franke

Bezirks Business Award

Kleinstbetriebe

1. Platz: REFISHED fair fashion

2. Platz: ZEITGEIST mode.möbel.meisterstücke

3. Platz: Julia Lara König

Kleinbetriebe

1. Platz: Bierheuriger „Zum Gangl“

2. Platz: Gold&Co.

3. Platz: Dr. Funk Immobilien

Mittel- & Großbetriebe

1. Platz: NÖ Versicherung

2. Platz: Häuser zum Leben – Haus Rossau

3. Platz: VHS

Dr. Isabella Franke, The Aurora Ärztezentrum Dr. Alexis Freitas, Chirurgische Wahlarztordination Dr. Rebecca Fränzle, Wildtierhilfe Ursula Horak, Zeitgeist Michael Sperl, Bierheuriger „Zum Gangl“ Walter Mitterstöger, Dr. Funk Immobilien Julia König, Julia Lara König Simon Bluma, Häuser zum Leben Helmut Wondra, NÖ Versicherung Herbert Schweiger, VHS Elisabeth Vogler, Refished Sonja Ruhm, Sebastian Stögerer, Corinna Auer, Gold&Co

©Sandra Oblak