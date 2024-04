Bunte Kinder-Sonnenbrillen von Hoermanseder

„Wir sind unglaublich stolz, dass wir eine so talentierte und international erfolgreiche Designerin wie Marina Hoermanseder für eine gemeinsame Kollektion gewinnen konnten. Marina ist für uns als Unternehmerinnen nicht nur ein großes Vorbild, sondern unterstützt uns dabei, noch mehr Eltern über die Gefahren von UV-Strahlen, die in die Augen ihrer Kinder eindringen, aufzuklären. Ein großer Dank gilt auch unserem Gastgeber und größtem österreichischen Optikpartner, sehen!wutscher sowie unseren Sponsoren, die es uns ermöglicht haben, die Kollektion in einem exklusiven Rahmen zu präsentieren.“

Christina und Doris Reifeltshammer Gründerinnen von SooNice Sunnies