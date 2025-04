So haben die Wiener in ihren 23 Bezirken gewählt

Wien hat gewählt. Bei der Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl am gestrigen Sonntag wurde die Bürgermeister-Partei SPÖ mit 39,51 Prozent stärkste Kraft. Aber wie sieht es in den einzelnen Bezirken aus?

Bei der Wien-Wahl am gestrigen Sonntag wurden 663.316 Stimmen abgegeben, davon 284.956 Briefwahlkarten. Insgesamt waren in Wien 1.374.712 Wiener wahlberechtigt – darunter 264.776 EU-Bürger die in ihrem Wohnbezirk mitbestimmen konnten. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,76 Prozent.

Mit der Gemeinderatswahl wurden auch die 23 Bezirksvertretungen gewählt. Die politische Landkarte Wiens behält die selben Farben wie 2020. Die Grünen stellen wie auch bei der letzten Wahl die Mehrheit in Währing, Neubau und Josefstadt, die ÖVP in der Inneren Stadt, Hietzing und Döbling. In den anderen 17 Bezirken, darunter alle Flächenbezirke wie Favoriten, Donaustadt und Floridsdorf, der Heimatbezirk von Michael Ludwig stellt die SPÖ als stimmenstärkste Partei den Bezirksvorsteher.

Alle Ergebnisse in der Grafik und im Detail auf www.wien.gv.at/wahlergebnis/

Wie jedes Grätzl gewählt hat, sehen Sie bei den Wahlsprengel-Ergebnissen am wien.gv.at-Stadtplan.

WICHTIG: Das Ergebnis der Bezirksvertretungwahlen ist – wie das Gemeinderats-Wahlergebnis – noch nicht endgültig. Heute werden noch die Wahlkarten-Stimmen der EU-Bürger ausgezählt, das endgültige Ergebnis soll heute im Laufe des Tages vorliegen.

Das offizielle amtliche Endergebnis der Wahl wird nach der Sitzung der Stadtwahlbehörde am 8. Mai feststehen.