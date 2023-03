Solidarität über die Bezirksgrenzen hinaus

Seit mehr als 150 Jahren ist das Bildungszentrum St. Elisabeth im 2. Bezirk in der Leopoldstadt angesiedelt. Rund 500 Kinder und Jugendliche besuchen derzeit den Kindergarten, die Volks-und Mittelschule. Ziel der Einrichtung ist es unter anderem, jungen Menschen zu zeigen, was Solidarität bedeutet. Tatkräftig werden zahlreiche Sozialaktionen unterstützt, unter anderem die Wärmestube der Pfarrcaritas der Pfarre zur Göttlichen Liebe in Simmering, die Bezirksvorsteher Thomas Steinhart kürzlich besuchte. Die Schüler des Bildungszentrums kochten ein Mittagessen für die Bedürftigen dort und erfuhren hautnah, dass es nicht allen Menschen gleich gut geht und eine gerechtere Verteilung der Güter wichtig ist. Susanne Weidmann, Direktorin der Volksschule und Mittelschule-Direktor Andreas Fischer organisierten die Aktion gemeinsam mit dem Team der Pfarrkirche und der Bezirksvorstehung.