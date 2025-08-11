Einbruchsserie in Simmering: Täter gefasst – Hinweise erbeten

In Simmering kam es Anfang August zu einer Serie von Einbrüchen in Geschäftslokale – darunter auch eine beliebte Pizzeria. Inzwischen konnte ein 26-Jähriger festgenommen werden. Die Polizei bittet weiter um wichtige Hinweise, um mögliche weitere Fälle aufzuklären.

In der Nacht auf Sonntag, den 3. August 2025, überraschte der Besitzer eines Geschäftslokals in der Simmeringer Hauptstraße einen mutmaßlichen Einbrecher beim Versuch, einen Tresor aufzubrechen. Die Polizei reagierte prompt und ging einem jungen Mann auf die Fährte, der bereits mit mehr als 21 Einbrüchen in Verbindung gebracht wird. Die Ermittlungen laufen weiter, auch um sicherzugehen, ob noch weitere Taten aufgeklärt werden können.

Festnahme! Täter auf frischer Tat ertappt

Der 26-jährige Verdächtige, mutmaßlich aus Lettland stammend, wurde nach der versuchten Tat festgenommen. Die Polizei sicherte bei der Durchsuchung einen dreistelligen Bargeldbetrag, der mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnte. Er verweigerte bisher jede Aussage und wurde in eine Justizanstalt überstellt, wo er bis zur weiteren Klärung verbleibt.

Einbruchswelle trifft Simmeringer Geschäfte hart

Zuletzt waren insbesondere Betriebe auf der Simmeringer Hauptstraße betroffen, darunter auch die beliebte Pizzeria Mergellina. Der Eigentümer reagierte mit einem ungewöhnlichen Aufruf. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, gibt es ein Jahr lang kostenlose Pizzen. Ob der Festgenommene für diesen Einbruch verantwortlich ist, ist derzeit noch in Prüfung. „Unsere Leidenschaft gilt der Pizza und der italienischen Gastfreundschaft – umso härter trifft uns diese Tat“, erklärt Gaetano Brancato von Pizzeria Mergellina.

Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Die Ermittlungsbehörden rufen die Bevölkerung auf, weiterhin wachsam zu sein. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung weiterer Einbrüche beitragen, bitte umgehend bei der Polizeiinspektion Simmering oder der Landespolizeidirektion Wien melden. Selbst kleinste Details können helfen, weitere Taten zu verhindern und Betroffenen Sicherheit zurückzugeben.

Landespolizeidirektion Wien per Mail

Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße 164, Tel.: 01/313 10-69 341, E-Mail: PI-W-11-Simmeringer-Hauptstrasse@polizei.gv.at

Betroffene Pizzeria Mergellina