Big, bigger, ÖBB: 600 neue Lehrlinge werden gesucht

Nach dem Start ins heurige Lehrjahr beginnt bereits die Bewerbungsphase fürs nächste Jahr. Die ÖBB bieten für September 2025 österreichweit wieder mehr als 600 Ausbildungsplätze in der Lehrlingsausbildung an. Um noch mehr Jugendliche für eine Top-Ausbildung bei der Bahn zu begeistern, haben sich die ÖBB einiges einfallen lassen: Eine neue Werbekampagne steht in den Startlöchern und das Ausbildungsangebot wird um den Lehrberuf Immobilienkauffrau/-mann erweitert.

„Wir sind sehr stolz, als einer der größten Lehrlingsausbilder in Österreich mit 26 technischen und kaufmännischen Lehrberufen eine so große Auswahl bieten zu können. Das spiegelt die Vielfalt unseres Unternehmens wider. Mit der neuen Lehrlingskampagne zeigen wir, dass unsere Lehrlinge einen großen Beitrag für unser Unternehmen und damit zu Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung leisten“, so Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG.

Neuer Lehrberuf Immobilienkauffrau

Die ÖBB entwickeln ihr Ausbildungsangebot kontinuierlich weiter. Ab dem neuen Lehrjahr im September 2025 wird das Unternehmen den Lehrberuf Immobilienkauffrau/-mann anbieten. Neben ihrem Kerngeschäft in der Mobilität sind die ÖBB auch einer der größten Immobilienverwalter und -entwickler Österreichs. Dies erfordert eine neue Generation von Fachkräften, die ein breites Betätigungsfeld im Unternehmen finden werden.

Bewerbungen für das kommende Lehrjahr sind bereits online unter lehre.oebb.at möglich.

26 Lehrberufe und viele Benefits

Die Ausbildung bei den ÖBB hat höchste Qualität und wurde mehrfach national sowie international ausgezeichnet. Insgesamt werden 26 technische und kaufmännische Ausbildungsrichtungen angeboten, darunter „grüne“ Berufe wie Elektrotechnik – Energietechnik und Kälteanlagentechnik sowie der Digi-Lehrberuf Applikationsentwicklung-Coding. Auch Bahnreise- und Mobilitätsservice, Kraftfahrzeugtechnik und Speditionskauffrau/-mann sind Teil des Angebots.

Bewerbungen für das kommende Lehrjahr sind bereits online unter lehre.oebb.at möglich.