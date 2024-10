Bildung im Fokus: SK Rapid zu Gast bei BIENE

Die Stadt Wien schafft mit dem Bildungseinrichtungen-Neubauprogramm (BIENE) moderne Lernumgebungen für innovative Bildungskonzepte. Der SK Rapid besuchte die interaktive Ausstellung zum Bildungsneubau und übernahm die Patenschaft für Themenmöbel.

Seit 2012 hat die Stadt Wien mit dem Bildungseinrichtungen-Neubauprogramm (BIENE) bedeutende Fortschritte erzielt. An insgesamt neun Bildungscampus-Standorten und einer ganztägigen Mittelschule werden neue Maßstäbe für die schulische Infrastruktur gesetzt. Bis 2034 sind weitere neun Bildungscampus, eine Bildungsanstalt für Elementarpädagogik sowie ein Zentralberufsschulgebäude geplant.

„In den letzten 10 Jahren wurden im BIENE-Programm rund 1.200 neue Schulklassen errichtet, und viele weitere sind bereits in Planung. Damit wollen wir Kindern eine optimale Lernumgebung bieten“, erklärt Herwig Kroat, Programmleiter des BIENE-Programms.

Schulische und sportliche Ausbildung vereint

Für angehende Profisportler:innen ist eine solide schulische und berufliche Ausbildung unerlässlich. Der SK Rapid geht hierbei mit gutem Beispiel voran und kooperiert mit Partnerschulen und Ausbildungsbetrieben. Dieses Modell fördert nicht nur die sportliche Karriere, sondern unterstützt die Spieler auch in ihrer beruflichen Ausbildung. Geschäftsführer Steffen Hofmann betont: „Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Spieler auch abseits des Rasens eine spezifische Ausbildung absolvieren, um für die Karriere nach der Karriere bestens vorbereitet zu sein.“

Ein Zeichen der Zusammenarbeit

Der Ausbau innovativer Bildungseinrichtungen ist sowohl der Stadt Wien als auch dem SK Rapid ein zentrales Anliegen. Als Ausdruck dieser Zusammenarbeit übergibt Herwig Kroat zum Abschluss des Besuchs die Patenschaft für eines der Themenmöbel der Ausstellung an den SK Rapid. Das Möbel, in Form eines Torbogens, trägt das Motto „So wie wir…Gemeinschaft entwickeln“ und symbolisiert die enge Verbindung zwischen Bildung und Sport.

Interaktive Ausstellung

Die interaktive Ausstellung „So wie wir…Bildung bauen“ zum Bildungsneubau in Wien läuft bis zum 15. November 2024 in der Wiener Planungswerkstatt. Besucher sind herzlich eingeladen, mehr über die Entwicklungen im Bildungsbereich zu erfahren.

Details zur Ausstellung:

Ort: Friedrich-Schmidt-Platz 9 (beim Rathaus), 1010 Wien

Friedrich-Schmidt-Platz 9 (beim Rathaus), 1010 Wien Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, Freitag: 10 bis 18 Uhr; Donnerstag: 10 bis 19.30 Uhr

Montag bis Mittwoch, Freitag: 10 bis 18 Uhr; Donnerstag: 10 bis 19.30 Uhr Führungen: Mittwoch von 10.30 bis 12 Uhr und Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr

Mittwoch von 10.30 bis 12 Uhr und Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit: wien.gv.at/bildungbauen

Nachwuchsförderung beim SK Rapid: skrapid.at/nachwuchs