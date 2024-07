BILLA TO GO: Erster Markt eröffnet auf der Taborstraße

BILLA hat seinen ersten BILLA TO GO Markt in der Leopoldstadt eröffnet. In der Taborstraße 37 präsentiert sich nun ein neues Marktformat, das sich auf Convenience und „ready to eat“-Spezialitäten konzentriert.

Auf rund 200 m² Verkaufsfläche werden täglich frisch zubereitete Gastroschmankerl aus der Heißen Theke angeboten, darunter die beliebten Leberkäse-Variationen. Zusätzlich gibt es eine Vielfalt an Convenience-Artikeln wie frische Sandwiches, Smoothies, Müslis, Konditoreispezialitäten und Salate.

Ein neues Konzept für die Kundenbedürfnisse

BILLA Vorstand Vertrieb Harald Mießner betont, dass die Kundund ihre Bedürfnisse seit über 70 Jahren im Mittelpunkt stehen. Mit der Eröffnung des ersten BILLA TO GO Marktes erweitert BILLA seine bisherigen Konzepte und bietet neben BILLA, BILLA PLUS, BILLA Corso und BILLA PFLANZILLA nun auch eine Anlaufstelle für ‘to Go’-Artikel und Convenience-Produkte an. Die Kundkönnen so schnell und unkompliziert vor, während oder nach der Arbeit ihre Einkäufe erledigen.

Moderne Einkaufserlebnisse im Karmeliterviertel

BILLA Vertriebsdirektor Eric Scharnitz hebt hervor, dass der BILLA TO GO Markt im Karmeliterviertel eine neue Dimension des Einkaufens bei BILLA bietet. Der moderne Markt ist eine ideale Anlaufstelle für den schnellen und frischen Genuss. Das Herzstück des neuen Formats ist die umfassende Convenience-Welt, die keine Wünsche offenlässt. Vom Eintritt in den Markt bis hin zum Bezahlvorgang steht der Besuch des Marktes im Zeichen von Flexibilität, „ready-to-go“ und Frische.

Vielfalt für den täglichen Bedarf

Das Sortiment von BILLA TO GO erfüllt die Bedürfnisse der Kund, die sich während der Mittagspause oder zu Feierabend mit frischen Convenience-Artikeln eindecken möchten. Die bunte „Convenience-Welt“ des Marktes bietet für alle Geschmäcker etwas: frisch zubereitete Snacks, Sandwiches, Salate, Aufstriche, geschnittenes Obst und Gemüse, Mehlspeisen und Smoothies. Zusätzlich gibt es eine große Auswahl an warmen Speisen in der Heißen Theke, darunter Hot Bowls und Paninis.

Produkte für den täglichen Bedarf

Für einen umfangreicheren Einkauf bietet der BILLA TO GO Markt eine Vielzahl an Produkten für den täglichen Bedarf. Die Marktregale und Bedientheken bieten Obst und Gemüse, verschiedene Fisch-, Fleisch- und Wurstspezialitäten, täglich frisch aufgebackenes Brot und Gebäck sowie beliebte Molkerei- und Tiefkühlprodukte. Auch Vorratsschrankartikel wie Nudeln, Sugos, Nüsse sowie Hygiene- und Reinigungsmittel sind verfügbar.

Modernes Zahlungskonzept für schnelles Bezahlen

Im BILLA TO GO Markt wird ein modernes Zahlungskonzept umgesetzt: Drei Self-Checkout- und zwei Cashless-Kassen ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Bezahlvorgang. Diese Kassen kommen bereits an anderen BILLA und BILLA PLUS Standorten zum Einsatz. Eine der Kassen kann wie gewohnt von einem Mitarbeiter bedient werden. Das Team vor Ort ist bestens geschult, um den Kundbeim Bezahlvorgang unterstützend zur Seite zu stehen.

BILLA TO GO Taborstraße 37, 1020 Wien

Montag bis Freitag: 7:15 bis 19:30 Uhr

Samstag: 7:15 Uhr bis 18:00 Uhr