Power pur: Frauenlauf erreicht neuen Meilenstein

Der 37. ASICS Österreichische Frauenlauf® am 25. Mai ist ausgebucht: Mehr als 28.000 Frauen und Mädchen werden in Wien dabei sein. Damit ist das Event nicht nur eines der größten seiner Art weltweit – es schreibt heuer auch Geschichte: Die 500.000ste Teilnehmerin in der Geschichte des Frauenlaufs ist mit an Bord. Ein Meilenstein für den Laufsport und für die Bewegung, die dahintersteht.

Als am 1. März die Anmeldungen starteten, war die Überraschung perfekt: Die 500.000ste Teilnehmerin seit dem ersten Lauf vor 37 Jahren war registriert. Was als kleine Initiative begann, ist längst eine große Erfolgsgeschichte. Mehr als eine halbe Million Frauen wurden bisher durch den Lauf zu mehr Bewegung und Selbstvertrauen motiviert.

Initiatorin Ilse Dippmann zeigt sich begeistert: „Einfach überwältigend! Ich freue mich irrsinnig über so unglaublich viele Anmeldungen!“ Sie erinnert daran, wie alles begann – mit dem Ziel, Frauen und Mädchen für den Laufsport zu begeistern.

10 Kilometer? Klar, das geht!

Ein klarer Trend zeigt sich beim Bewerb über 10 Kilometer: Immer mehr Frauen trauen sich zu, die längere Distanz zu meistern. Im Vergleich zum Vorjahr wagen sich heuer 16 Prozent mehr Teilnehmerinnen an die 10-Kilometer-Strecke. Das passt gut zum diesjährigen Motto.

Motto 2025: „’cause i can“ wird zu „’cause we can“

Der Frauenlauf 2025 steht ganz im Zeichen von Empowerment und Gemeinschaft. Unter dem Motto „’cause i can“ feiert der Lauf die Vielfalt und Stärke jeder einzelnen Teilnehmerin – unabhängig von Alter, Herkunft oder Lebensweg. Gleichzeitig wird aus dem „Ich“ ein „Wir“: „’cause we can“ steht für Zusammenhalt und gegenseitige Motivation.

Ob erste Laufschritte, schneller werden oder einfach nur dabei sein – jede Frau hat ihren eigenen Grund zu laufen. Der Österreichische Frauenlauf schafft dafür den Raum, diese Ziele sichtbar zu machen.

Wann und wo?

Datum: Sonntag, 25. Mai 2025

Ort: Wien, Prater Hauptallee

Startzeiten: 09:00 Uhr: 5 km Lauf 10:25 Uhr: 10 km Lauf 11:05 Uhr: 5 km Nordic Walking



Mehr Infos und Eindrücke gibt’s auf:

www.oesterreichischer-frauenlauf.at