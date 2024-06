Wochenend-Tipp: Bio-Tage im Palmenhaus genießen

Kommendes Wochenende wird das Palmenhaus im Burggarten wieder zum großen Marktplatz – wenn über 20 Produzent:innen aus Wien und Niederösterreich zum Kosten, Kaufen und Genießen einladen.

Sie legen großen Wert auf Nachhaltigkeit, kaufen am liebsten regional – oder wollen nachverfolgen können, woher der Schinken, die Eier oder das Gemüse kommen, die bei Ihnen im Einkaufskorb landen? Dann sind Sie bei den Bio Tagen am 7. und 8. Juni im Palmenhaus genau richtig. Rund 20 Produzent:innen aus Wien und Niederösterreich präsentieren im Zuge der Bio Tage hier ihre Produkte. Ein wahres Schlaraffenland für bewusste Konsument:innen, die Qualität schätzen. Das Sortiment bietet von Käse, über Wein bis hin zu Honig und Naturkosmetik alles, was das Bioherz begehrt:

Bioöle Zetner: Öle, Linsen, Samen und Getreide

Öle, Linsen, Samen und Getreide BIO-Weingut Fürhacker: Wein, Frizzante und Apfelsaft

Wein, Frizzante und Apfelsaft Biohof Herbst: (fermentierter) Knoblauch in jeglicher Form

(fermentierter) Knoblauch in jeglicher Form Biohof Hofer: Mehle, Nudeln, Linsen, Tee, Kräutermischungen, Sirup und Säfte

Mehle, Nudeln, Linsen, Tee, Kräutermischungen, Sirup und Säfte Dreikanterei – Biohof Bogensberger: Gemüse, Jungpflanzen und Eier

Gemüse, Jungpflanzen und Eier JUNGHEIT Bio Kosmetik: Pflegeprodukte

Pflegeprodukte Bio Imkerei Markus Schneider: Blüten- und Cremehonig, Honigsenf und -likör, Oxymel, Lippenbalsam, Propolistropfen, Bienenwachskerzen

Blüten- und Cremehonig, Honigsenf und -likör, Oxymel, Lippenbalsam, Propolistropfen, Bienenwachskerzen Biohof Schmidt: Getreide, Mehle, Teigwaren, Gewürze, Öl- und Hülsenfrüchte

Getreide, Mehle, Teigwaren, Gewürze, Öl- und Hülsenfrüchte Bio-Bäckerei Markus Kürrer: Gebäck, Mehlspeisen, Müsli und Kekse

Gebäck, Mehlspeisen, Müsli und Kekse Obermaierhof: Straußeneier und -produkte sowie Kunsthandwerk aus Straußeneiern

Straußeneier und -produkte sowie Kunsthandwerk aus Straußeneiern Nani Wien: Lavendelprodukte

Lavendelprodukte Reinsaat: Saatgut und Sugo

Saatgut und Sugo BrauSchneider: Bier in verschiedenen Sorten

Bier in verschiedenen Sorten Imkerei Landauer: Honig, Propolis und Bienenwachskerzen

Honig, Propolis und Bienenwachskerzen bio for friends: Wein

Wein Biohof Bubenicek-Meiberger: Eingelegtes Gemüse

Eingelegtes Gemüse THUM Schinken: Beinschinken, Mangalitza-Wurst- und Speckwaren

Beinschinken, Mangalitza-Wurst- und Speckwaren NUSSLAND: Walnüsse, Walnusssnacks, Muse und Pestos

Walnüsse, Walnusssnacks, Muse und Pestos WACHAUBEEF Fam. Bitter: Spezialitäten vom Angus Rind und Leberkässemmeln

Spezialitäten vom Angus Rind und Leberkässemmeln PIUS Fisch: Saibling im Ganzen, Filet, geräuchert und gebeizt

Saibling im Ganzen, Filet, geräuchert und gebeizt Bootch Kombucha: Kombucha

Bio Tage Öffnungszeiten:

Fr, 7. Juni 2024, 12–20 Uhr

Sa, 8. Juni 2024, 10–18 Uhr

Eintritt frei!