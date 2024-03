Ein Top-Ausflugstipp: Bio-Feldtage am Seehof

Bio-Juwel in Wien-Nähe: Ein top Ausflugsziel – auch für Schulklassen – ist das Bio-Landgut Esterhazy am Seehof Donnerskirchen.

Wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert, können Interessierte im Burgenland, rund 60 Kilometer von Wien, erleben: Das Bio-Landgut Esterhazy am Seehof Donnerskirchen nahe dem Neusiedler See ist ganzjährig für Führungen geöffnet, u. a. werden hier Schulkassen unvergessliche Stunden geboten, denn der Vorzeige-Betrieb lebt täglich tier- und klimafreundliche Nachhaltigkeit. „Wir arbeiten hier in einem Welterbe-Naturschutzgebiet“, sagt Markus Kratzer, kaufmännischer Geschäftsführer des Esterhazy-Tochterunternehmens PANNATURA. „Wir wollen die Natur schützen, aber auch für die Bewirtschaftung nützen. Wir achten darauf, das Gleichgewicht zu erhalten.“ Deshalb wird u. a. auf synthetische Düngemittel und Pestizide verzichtet.



Qualität

Die Produkte des Bio-Landgutes am Seehof Donnerskirchen gibt’s auch im Online-Shop: Spezialität ist das Fleisch, rund 100 Tonnen Wild und ca. 20 Tonnen Rindfleisch werden pro Jahr verarbeitet. Hier gibt es hervorragendes Bio-Angus-Rindfleisch und Feines vom Wild wie zum Beispiel Wild-Leberkäse. Außerdem gibt es diverse Öle, Blütenhonig, Weizenmehl, Kichererbsen und mehr.

Landwirtschaft hautnah

Highlight am Bio-Landgut: die Biofeldtage am 24. und 25. Mai. Bereits zum dritten Mal treffen Produzenten auf interessierte Konsumenten, die hier biologische Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse in allen Facetten erleben können. Nicht nur Erwachsene kommen dabei voll auf ihre Rechnung, auch kleine Gäste erwartet ein umfangreiches Programm!

INFO

Anmeldung für Führungen:

seehof@pannatura.at

02682/630 04-213

biofeldtage.at