Der Biosphärenpark-Cup geht am 26. Mai los

Am 26. Mai 2024 gilt es beim alljährlich stattfindenden Biosphärenpark-Cup wieder Teamgeist, Geschicklichkeit und Wissen mit Bezug zum Biosphärenpark Wienerwald unter Beweis zu stellen! 10 Stationen mit kniffligen, lustigen und spannenden Aufgaben warten auf die Teams am Austragungsort in der Kartause Mauerbach.

Wie katapultieren sich Schnellkäfer durch die Luft? Welche Art von Lebensmittel wird jährlich in Österreichs Haushalten am häufigsten weggeworfen? Wie unterscheidet sich das Grunzen eines Wildschweins von anderen Waldtieren? Was tummelt sich in den heimischen Gewässern? Welche Beziehung besteht zwischen Holzernte und Waldboden? Wie unterscheiden sich Waldorchideen von anderen Waldpflanzen? Welche Abdrücke hinterlassen Wildtiere in der Natur? Diese und mehr Fragen gilt es bei den Stationen des Biosphärenpark-Cup zu beantworten!

Teilnahmebedingungen: Wann, Wie, Wo?

Die Teilnahme ist kostenlos und alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. Der Wettbewerb startet am 26. Mai 2024 um 10 Uhr, je nach Andrang beträgt die reine Spielzeit rund 90 Minuten. Die Registrierung der Teams ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl ausschließlich vor Ort bis 13:30 Uhr möglich. Die Siegerehrung findet um 16:00 Uhr vor Ort statt. Im Anschluss liest Barbara Kadletz aus ihrem neuen Wienerwaldroman „Schattenkühle“.

Ein Team besteht aus drei bis zehn Personen (Kinder ab ca. 6 Jahre und Erwachsene). Die Teams absolvieren an zehn Stationen unterschiedliche Aufgabenstellungen und sammeln so Punkte. Dabei sind Wissen, Geschicklichkeit und Kreativität gefragt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Den Sieger-Teams winken spannende Preise, unter allen bei der Siegerehrung anwesenden Teams werden außerdem Glückspreise verlost.

Der BIOSPHÄRENPARK-CUP 2024:

Wann: 26. Mai 2024

Anmeldung: vor Ort zwischen 10.00 und 13.30 Uhr

Siegerehrung: 16.00 Uhr

Gruppengröße: 3 – 10 Personen, begrenzte Teamanzahl

Wo: Kartause Mauerbach, Kartäuserplatz 2, 3001 Mauerbach