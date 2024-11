Black Friday im Huma Eleven: Auto zu gewinnen!

Der Black Friday am 29. November bringt zahlreiche Rabatte in vielen der 90 Shops des Huma Eleven. Zusätzlich gibt es die Chance, einen Hyundai i10 im Wert von über 19.000 Euro zu gewinnen. Die große Live-Verlosung findet um 18 Uhr statt.

Der Weihnachts-Countdown läuft: Mit Black Friday beginnt traditionellerweise das Weihnachtsgeschenke-Shopping. Wer dabei ordentlich sparen will, wird jetzt in Simmerings beliebtem Shoppingcenter fündig.

Shoppen, sparen und mit neuem Auto heimfahren

In der Black Friday-Woche warten zahlreiche Rabatt-Aktionen in vielen der 90 Shops. Als Highlight verlost Huma Eleven auch in diesem Jahr ein Auto: Zu gewinnen gibt es einen brandneuen Hyundai i10 im Wert von über 19.000 Euro. Teilnehmen können alle Besucher ab 18 Jahren schon jetzt, einmalig bis zum Black Friday, 29. November um 17.30 Uhr. Die große Live-Verlosung findet dann im Anschluss um 18 Uhr unter allen anwesenden Personen statt.

Zauberhafte Advent-Höhepunkte für die ganze Familie

Neben dem Black Friday warten auch weitere unterhaltsame Überraschungen, Live-Acts und mehr beim Shopping-Besuch auf Familien im Advent.

Samstag, 30. November & 7. Dezember, jeweils 13 & 15 Uhr: Weihnachts-Hits der Kids-Popband Young Republic

der Kids-Popband Donnerstag, 5. Dezember, 18 Uhr: Familienfreundliche Krampus-Show vor dem Huma Eleven

vor dem Huma Eleven Freitag, 6. Dezember, 14 & 17 Uhr: Besuch des Nikolo

Ab Freitag, 13. Dezember: Geschenke Einpack-Service zugunsten Licht ins Dunkel

Außerdem dürfen sich Besucher auf einen kulinarischen Weihnachtsmarkt, den großen Interspar Spielwarenverkauf sowie einen heimischen Christbaumverkauf freuen.

Infos & Weihnachtsprogramm: www.huma-eleven.at