Boom bei den Leihfahrrädern

Seit dem letzten Bericht im Wiener Bezirksblatt wurden in Währing zwei neue Leihrad-Stationen von „WienMobil“ eröffnet. Sie sollen nicht nur die im Frühjahr eingestellten Citybike-Stationen ersetzen, sondern das Angebot erweitern. Anders als bei den Citybikes gibt es nicht nur fixe Stationen, bei denen die Räder entliehen werden konnten, jetzt gibt es auch „virtuelle“, wie am Bischof-Faber-Platz und beim Schlosspark in Pötzleinsdorf. Dort kann das Fahrrad in einem markierten Bereich mit einem Zahlenschloss abgesperrt werden.

Günstig

Der Standardtarif liegt bei 60 Cent pro halbe Stunde oder 14,90 pro Tag. Für Jahreskarteninhaber der Wiener Linien kostet es nur halb so viel. In Währing gibt es derzeit sieben stationäre und zwei virtuelle Standplätze.