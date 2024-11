Bounce Fight Night: Kotaskova verteidigt ihren WM-Titel

Die 15. Nacht des Boxens im Hotel Intercontinental verspricht Hochspannung: Weltmeisterin Michaela Kotaskova wird ihren WM-Titel verteidigen. Auch Thaibox-Legende Fadi Merza kehrt als Boxer in den Ring zurück.

Zu Beginn steht die 15. Bounce Fight Night im Gedenken an ihren Gründer Daniel Nader. Er ist am 6. November nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. “Es war sein Wunsch, dass wir weitermachen”, so sein Bruder und Ex-Profiboxer Marcos Nader, der nun den Boxklub in Ottakring führt. “Für die Bounce-Athleten wird die Veranstaltung zu einem besonderen Kampfabend, der die Leidenschaft und den Einsatz von Daniel für den Boxsport würdigt.”

WBF-Titelverteidigung

Im Hauptkampf des Abends steht die Titelverteidigung der World Championship der WBF. Die amtierende Weltmeisterin Michaela Kotaskova (10 Kämpfe: 8 Siege, 2 Unentschieden) tritt gegen eine schwedische Herausforderin Mikaela Lauren (41 Kämpfe: 33 Siege, 7 Niederlagen, 1 Unentschieden) an. „Für Daniel werde ich alles geben“, sagt die Spitzen-Athletin.

Fadi will’s noch einmal wissen

Neben dem Hauptkampf und drei weiteren Profi-Gastboxern (darunter Djamalaj Mezidov und Bujar Tahiri) dürfen sich die Zuschauer auf ein weiteres Spektakel freuen. Im zweiten Profikampf seiner Karriere wird der erfahrene Ex-Thaibox-Weltmeister Fadi Merza nach seinem Sieg im ersten Kampf noch einmal in den Ring steigen. Wer Fadi kennt, weiß: Er hat das Herz eines Löwen und wird bis zum Schluss kämpfen!

Im Free-TV werden die Kämpfe zu sehen sein: Ab 18 Uhr auf ORF SPORT Plus. Weitere aktuelle Infos auf https://www.bounce.at/.

Bild: FRB Media/Bounce