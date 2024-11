Box-Szene trauert um Bounce-Gründer Daniel Nader

Obwohl er seit längerem krank war und kaum mehr in Erscheinung trat, war die Nachricht vom Tod überraschend: Der Box-Trainer und Bruder von Profi Marcos Nader wurde nur 42 Jahre alt. Die Szene trauert um Daniel.

Der langjährige Trainer, Gründer und sportliche Leiter des Ottakringer Boxklubs Bounce hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Sein ihm engstens verbundener Bruder Marcos trauert ebenso wie die große Bounce-Familie um Daniel Nader, der kurze Zeit als Amateurboxer aktiv war, ehe er mit 24 Jahren den Klub gründete. Innerhalb weniger Jahre baute er den Verein zum größten Boxzentrum des Landes mit über 1.000 Mitgliedern aus.

Seine Erfolge als Trainer

Als Trainer lag ihm der Spitzensport am Herzen. Als einziger Österreicher erwarb er die 3-Sterne-AIBA-Lizenz, die dazu berechtigt, Sportler bei olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zu betreuen. Seine Top-Amateur-Bilanz lag bei fünf EM-Medaillen. Zeit seines Trainerlebens hat sich Daniel dem Coaching seines jüngeren Bruders verschrieben und ihn im Alter von sieben Jahren ins Boxgeschäft eingeführt. Er blieb, solange er gesundheitlich konnte, bis 2022 die unheilbare Nervenkrankheit MSA diagnostiziert wurde.

Jahrelanger Kampf

Seither kämpfte er mit dem gleichen Eifer gegen die Krankheit an. Am 6. November hat Daniel Nader seinen letzten Kampf verloren. Die 15. Bounce-Fight-Night, die er 2017 wesentlich initiiert hat, wird ganz im Zeichen des Gedenkens an ihn stehen.

Daniel war bis zuletzt an der Seite seines jüngeren Bruders Marcos. Hier Szenen der Bounce-Fight-Night 2019.