Marktluft & Sommerlaune: Der August in den Einkaufsgrätzln

In den Einkaufsstraßen und Märkte ist auch im August 2025 einiges los. Die Initiative meinkaufstadt bringt frische Produkte, Kultur und Gemeinschaft ins Grätzl. Vom Poetry-Slam bis zum Bauernmarkt, von Kinderprogramm bis zum Straßenfest – das sind die Highlights für einen lebendigen Shopping-Sommer in der Stadt.

Für kleine Besucher: Kasperl & Strolchi im Stadion Center (2. Bezirk)

Jeden letzten Donnerstag im Monat kommen Kasperl & Strolchi ins Stadion Center. Am 28. August sorgen sie ab 15 Uhr im 1. Obergeschoß für Spaß und Spannung bei den Kids. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig – einfach vorbeikommen und mitlachen.

Drei Tage Straßenfest in Wien Mitte (3. Bezirk)

Das Landstraßenfest verwandelt von 21. bis 23. August das Areal vor The Mall in ein buntes Festgelände. Mit Live-Musik, Mitmach-Stationen und kulinarischer Vielfalt kommt hier Urlaubsstimmung mitten in Wien auf.

Regionale Köstlichkeiten am Markt (5., 8., 9. & 23. Bezirk)

Frisches Gemüse, feine Spezialitäten, Bio-Fisch oder handgemachte Marmelade – Wiens Märkte laden zum Gustieren und Genießen ein:

Margaretenplatz (5. Bezirk): Spezialitätenmarkt jeden Donnerstag von 8–18 Uhr (07., 14., 21., 28.08.)

Lerchenfelder Bauernmarkt (8. Bezirk): Immer freitags vor der Altlerchenfelder Kirche, 9–18 Uhr (01., 08., 15., 22., 29.08.)

Servitenplatz (9. Bezirk): Schmankerlmarkt jeden Donnerstag (07., 14., 21., 28.08.)

Liesinger Markt & Mauer Bauernmarkt (23. Bezirk): Jeden Freitag frische Ware von regionalen Betrieben (01., 08., 22., 29.08.)

Brunnenviertel: Von Welthandel bis Gedichtkunst (16. Bezirk)

Am 1. August lädt die IG Brunnenviertel zum Grätzlspaziergang mit Schifffahrtsexperte Wolfgang Drexler ein. Der kostenlose, zweistündige Rundgang startet um 16 Uhr beim Dreizack, Neulerchenfelder Straße 89. Themen wie Kaffee, Bananen und Globalisierung werden anschaulich und unterhaltsam vermittelt. Anmeldung erforderlich: uwieser@dasfoto.info

Am 29. August gibt’s zwischen 18 und 20 Uhr bei der Grätzlbox (Brunnengasse 69) Live-Poesie: Anja Grundner schreibt auf Wunsch sofort ein Gedicht zum Mitnehmen – persönlich, kreativ und kostenlos.

Gewinnen beim Sommershoppen rund um die U-Bahn-Baustellen

Bis 31. August läuft die Aktion „Genau mein Gewinn“. Wer bei Betrieben rund um die U2/U5-Baustellen einkauft und seinen Kassenbon einreicht, kann bis zu 300 Euro zurückgewinnen. Mitmachen lohnt sich – alle Infos dazu auf www.meinkaufstadt.wien/sommeraktion