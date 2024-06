Breitensee: Wauwau und Miau sind wieder zu hören!

Nach einigem Hin und Her hat das Kleintierzentrum auf der Breitenseer Straße wieder geöffnet. Wauwau und Miau: Da freuen sich Hund und Katz!

Die Geschichte der Kleintierklinik in der Breitenseer Straße 16 ist keine gewöhnliche. 1987 wurde sie von Uni-Professor Norbert Kopf gegründet und zur festen Größe in der Kleintierbehandlung ausgebaut. 2017 entschied Kopf im Alter von 73 Jahren, die Klinik an einen skandinavischen Konzern zu verkaufen. Er selbst blieb bis 2019 als Geschäftsführer im Betrieb und kümmerte sich um seine tierischen Kunden.

Karikatur: Zentrumsgründer Norbert Kopf (80) zeigt, dass er Humor hat (Bild: Zimmel).

Rückkehr zum 80. Geburtstag

Im Oktober 2023 geschah dann das Schockierende: Der Konzern beschloss, die Kleintierklinik zu schließen. Ein Schock für Tierbesitzer, Tierärzte – und für den Gründer selbst. Da Norbert Kopf das Grundstück als Eigentümer behalten hatte, beschloss er, das Kleintierzentrum am gleichen Standort wieder zu eröffnen. Viele Anrainer und Tierbesitzer ermutigten ihn zu dem Schritt. Und genau zu seinem 80. Geburtstag am 10. Juni war es soweit: „Hereinspaziert“ heißt es für zwei- und vierbeinige Freunde. Jetzt ist wieder durchgehend geöffnet, Telefon-Kontakt 01/98 26 196.