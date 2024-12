Büchereien: Der Jänner verspricht Lesespaß für Kinder

Im Jänner bieten die Büchereien im Bildungszentrum Simmering und Am Leberberg zahlreiche Veranstaltungen, bei denen Kinder zwischen 4 und 10 Jahren die Welt der Bücher für sich spielerisch entdecken können. Und Deutschlernen wird mit dem Angebot der Büchereien Wien einfach gemacht. Anmeldungen sind schon jetzt möglich.

Lesen bildet und fördert die kindliche Sprachentwicklung und den Sprachschatz. In den Büchereien Wien im Bildungszentrum Simmering und Am Leberberg wird ein vielfältiges Programm im Monat Jänner geboten, das dabei unterstützt.

Tour de Paul: Bilderbuch-Geschichten

Die Bücherei ist ein langweiliger Ort, an dem Bücher verstauben? Wer das denkt, kann sich bei uns vom Gegenteil überzeugen. Paul hat jeden Monat neue überraschende und fantastische Bilderbuch-Geschichten vorbereitet. Paul Pauser ist Schauspieler und Trainer. Für Kinder von 4 bis 7 Jahren.

Fr, 3.1., 16 Uhr | Bücherei im Bildungszentrum Simmering | Anmeldung: bildungszentrumsimmering@buechereien.wien.at oder Tel.: 01/4000 111 65

Di., 14.1., 16 Uhr | Bücherei Am Leberberg | Anmeldung: amleberberg@buechereien.wien.gv.at oder Tel.: 01/4000 111 61

Musikgeschichten mit Roman: Till Eulenspiegel

Diesmal präsentiert Roman Schelmisches mit dem berühmtesten Spaßvogel des Mittelalters… kommet und höret! Roman List ist Multiinstrumentalist und studierte in Wien Musikwissenschaft. Für Kinder von 5 bis 10 Jahren.

Di., 7.1., 16 Uhr | Bücherei Am Leberberg | Anmeldung: amleberberg@buechereien.wien.gv.at oder Tel.: 01/4000 111 61

Mehrsprachige Geschichtenzeit

Die Sprachen unserer Stadt spielerisch erleben! Die mehrsprachige Geschichtenzeit ist eine Vorlesestunde für Kinder, in der sie Geschichten aus Nah und Fern sowie in verschiedenen Sprachen anhören und erleben können. Es wird nicht nur vorgelesen und erzählt: Kinder können dabei auch zeichnen, spielen, tanzen, singen oder einfach neue Wörter lernen. Es sind alle eingeladen, in die Vorlesestunde zu kommen, denn sie findet immer in Deutsch und einer weiteren Sprache statt. Alla liest und erzählt auf Russisch und Deutsch.

Fr., 10.1., 16 Uhr | Bücherei im Bildungszentrum Simmering | Keine Anmeldung notwendig.

Spielerisch Deutsch lernen

Das Ziel für diesen Kurs ist es, Kindern ab 4+ Jahren so bald wie möglich mit der deutschen Sprache vertraut zu machen. Die Freude an der Sprache steht dabei im Vordergrund.

Gelernt wird in Kleingruppen – spielerisch und ungezwungen. Basteln, Malen, Spielen und Lesen steht auf dem Programm – kurzum, alles was Spaß macht und dem Ziel näher bringt, den Basiswortschatz zu erweitern. Fanni Marie Freudenthaler ist Gründerin und Leiterin von Fanni & Nanni – Deutsch lernen kinderleicht. www.fanniundnanni.at

Mi., 8., 15., 22. + 29.1., 17 Uhr | Bücherei im Bildungszentrum Simmering | Anmeldung: bildungszentrumsimmering@buechereien.wien.at oder Tel.: 01/4000 111 65

Deutsch mit Starklar

Mit Spiel und Spaß zur Sprache – in der Spielgruppe für 4–10-Jährige zur Deutschförderung wird der Spracherwerb auf spielerische Art gefördert. Wir vermitteln Begeisterung und ermöglichen den Kindern in ihrer Freizeit positive Spracherlebnisse. Startklar hat sich auf kindliche Sprachförderung im Kontext von Mehrsprachigkeit spezialisiert. Ziel des Vereins ist, das Potenzial mehrsprachig aufwachsender Kinder durch diverse Maßnahmen im Bereich der (frühen) Sprachförderung zu stärken. www.verein-startklar.at/

Di., 21.1., 16 Uhr | Bücherei Am Leberberg | Anmeldung: amleberberg@buechereien.wien.gv.at oder Tel.: 01/4000 111 61

Basteln mit Monika

In der Bastelrunde mit Monika können die Kinder von 5 bis 10 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie können ihre Fingerfertigkeit mit abwechslungsreichen Materialien erproben. Auch heute werden wieder schöne, zur Jahreszeit passende Mitbringsel für zu Hause hergestellt.

Fr., 24.1., 16 Uhr | Bücherei im Bildungszentrum Simmering | Anmeldung: bildungszentrumsimmering@buechereien.wien.at oder Tel.: 01/4000 111 65

Kreativgeschichten mit Andrea: Huch! Ein Burggespenst!

Nach der turbulenten Geschichte können Kinder von 4 bis 10 Jahren mit Andrea ein tolles Burgdorf gestalten. Andrea Katzensteiner studierte in Wien Anglistik und Germanistik, ist Autorin und pensionierte Bibliothekarin.

Di., 28.1., 16 Uhr | Bücherei Am Leberberg | Anmeldung: amleberberg@buechereien.wien.gv.at oder Tel.: 01/4000 111 61

