SPORT.PLATZ: Bühne frei für den Sommer der Bewegung

Sportfans aufgepasst: Ab August lädt der größter Sportplatz des Landes wieder zum Mitmachen ein. Am 8. August geht’s am Rathausplatz mit dem SPORT.PLATZ Wien los.

Dann kann bis 30. August in Parkanlagen und auf öffentlichen Plätzen gemeinsam geschwitzt werden. Zum 15. Mal bittet der ASKÖ-WAT Wien zum kostenlosen SPORT.PLATZ-Angebot, das sehr gut angenommen wird. Viele Termine sind voll, die Grätzelbewohner kommen nur mit dem Sportgewand und einem Handtuch zum Treffpunkt – und turnen, dehnen oder schwitzen gewaltig mit.

Kick-Off am Rathausplatz

Der Auftakt findet am 7. August ab 16:30 Uhr am Rathausplatz statt. Erstmals wird Profitänzerin Conny Kreuter vorturnen und mit “Tanz dich fit” zur Bewegung anregen. “Dabei sein und mitmachen ist alles”, so das Motto des ASKÖ-WAT Wien. Und: “Vorkenntnisse oder eine besondere sportliche Fitness sind nicht nötig. Einfach vorbeikommen und Spaß haben.”

Das gesamte Programm ist online unter http://www.sportplatzwien.at verfügbar. Das genaue Programm sehen Sie hier:

Mittwoch, 7. August: 1010 Rathausplatz, 16:30 – 19:00 Uhr (inklusive Show-Acts)

Freitag, 9. August: 1140 Otto Wagner Areal, 17:00 – 19:30 Uhr

Montag, 12. August: 1100 GB Absberggasse / Parkanlage Quellenstraße, 17:00 – 19:30 Uhr

Mittwoch, 14. August: 1210 Denglerpark, 17:00 – 19:30 Uhr

Montag, 19. August: 1110 Hyblerpark, 17:00 – 19:30 Uhr

Mittwoch, 21. August: 1230 Stadtpark Atzgersdorf, 17:00 – 19:30 Uhr

Freitag, 23. August: 1020 Austria Campus, 17:00 – 19:30 Uhr

Montag, 26. August: 1030 Arenbergpark, 17:00 – 19:30 Uhr

Mittwoch, 28. August: 1200 Wallensteinplatz, 17:00 – 19:30 Uhr

Freitag, 30. August: 1220 Donaupark, 16:30 – 19:30 Uhr (inklusive Show & Abschluss-Gewinnspiel)