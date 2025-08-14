In Mauer läuft es (sich) gut: Zum 6. Waldorflauf anmelden

Auch heuer findet im 23. Bezirk am 7. 9.wieder der beliebte Berg- und Waldlauf in und rund um Mauer statt. Ein Erlebnis für jeden Laufbegeisterten. Die Anmeldung startet jetzt!

Es ist wieder soweit. Der 6. Maurer Waldorflauf startet am 7. September neben der Wotrubakirche. Von dort führen drei Laufrouten mit insgesamt 19 km durch den Maurer Wald zum Ziel am Maurer Hauptplatz. Es ist ein Berg- und Waldlauf für Profis und Genießer, für Groß und Klein, mit über 600 Startern, Rundum-Versorgung, BIO-Buffet am Ziel, Siegerehrung, und Partnern wie der führenden österreichischen Laufsportplattform MaxFun Sports.

Drei Strecken warten

Das besondere an diesem Lauf ist, dass es für jeden die RIchtige Strecke gibt. Für alle ber geht es um 8 Uhr los. Treffpunkt ist bei der Sternwarte und nach einem gemeisamen Warm-up um 8.30 Uhr geht es dann los. Wer sich für den zehn Kilometer langen Trail-Run entscheidet geht um 9 Uhr an sen Start. Die gemütlichere 5 km lange Panoramarunde startet um 9.15 Uhr. Um 9.20 Uhr geht es gleichzeitig an den 2 km „Walk & Run“ und den Kinderlauf. Je nah Wahl der Strecke hat man die Gelegenehit einige der schönsten Plätze des 23. Bezirks zu entdecken – Pappelteich weiter bis zum Gütenbachtor. Alle weiteren Infos findet man unter www.waldorf-mauer.at

Die Strecken im Detail

09:00 Uhr – 10 km Trailrun

Über Stock und Stein geht es von der Sternwarte über den Pappelteich weiter nach Niederösterreich bis zum Gütenbachtor des Lainzer Tiergartens und wieder retour bis ins Ziel in Mauer. Unser Tipp: Ausdauer und Trailerfahrung können entscheidend sein!

09:10 Uhr – 5 km Panoramarunde

Vom Start geht’s hinab zum Pappelteich und weiter durch den Wald bis ins Ziel in Mauer. Unser Tipp: Feste Laufschuhe und gute Kondition bringen den Sieg!

9:20 Uhr – 2 km Walk & Run

Ob laufend oder mit Nordic Walking Sticks – gerade durch den Wald und dann lange bergab! Unser Tipp: Hier sind alle Teilnehmer Sieger – es geht ja um die gute Sache!

9:20 Uhr – 2 km Kinderlauf

für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren

Start 9:20 Uhr – 2 km Kinderlauf & Begleitperson (2er-Team)

für Kleinkinder/Kinder im Alter von 0-6 Jahren & Begleitung, wobei die Zeitmessung des Kindes zählt!

Im Ziel am Maurer Hauptplatz ist für kühle Erfrischungen, Snacks und gute Unterhaltung rund um die Siegerehrung gesorgt!

Veranstaltungswebsite: https://www.waldorf-mauer.at/maurer-waldorflauf-2025

Anmeldung: https://www.maxfunregister.com/event/2025/maurer-waldorf-lauf-2025/booking