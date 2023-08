Buntes Programm bei der langen Nacht der Märkte

Marktfans aufgepasst! Am 1. September findet wieder die „lange Nacht der Märkte“ statt. Ein verlängertes Einkaufserlebnis bis 23 Uhr wartet.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am 1.9. findet zum zweiten Mal die „lange Nacht der Wiener Märkte“ statt, das bunte Programm für 17 Detailmärkte ist fertig. Bis 23 Uhr werden am letzten Freitag in den Ferien die Marktstandln offen haben, das verlängerte Einkaufserlebnis wird in ein buntes Rahmenprogramm für Alt und Jung eingebettet. Mehr als 100 Show-Acts warten.

Märkte sind immer beliebter

Schirmherrin ist Märktestadträtin Ulli Sima, die den 1. September schon rot im Kalender angestrichen hat: „Mit unterschiedlichen Angeboten wollen wir neue Markt-Gäste dazugewinnen und vom frischen Marktangebot überzeugen. Danke an die Standler und engagierten Kollegen des Marktamtes für ihren unermüdlichen Einsatz.“ Das umfassende Programm findet sich auf www.marktamt.wien.at, hier ein Auszug vom bunten Angebot auf den teilnehmenden Märkten in ganz Wien:

Karmelitermarkt: Von 18 bis 19 Uhr wird der Kasperl für die Unterhaltung der kleinen Marktgäste sorgen. Von 19 bis 20 Uhr tritt die berühmte Kinderliedermacherin Kiri Rakete auf.

Volkertmarkt: Schachspieler sind hier ab 18:30 Uhr für ein großes Schachturnier willkommen. Außerdem wird das Marktangebot um mobile Marktstände am Bauernmarkt erweitert. Drei Musikgruppen werden für Unterhaltung sorgen.

Vorgartenmarkt: Ein buntes Musikprogramm, unter anderem eine Drumshow by Michael Seyfried, sorgen hier für Stimmung.

Rochusmarkt: Der Markt direkt neben der U-Bahn-Station wird durch die Cover Killers und die Band Best Lovers bespielt.

Naschmarkt: Hier haben sich Kochshows mit Frau Hermi vom Marktamt angekündigt. Für musikalische Unterhaltung ist auch gesorgt: Patricia Hill, der U-Bahn-Star Hary Levan, eine Live Soul Session mit Big John und Heurigenmusik von den „Zwei Freunderln“.

Viktor-Adler Markt: Musikdarbietungen von einer Swing-Big-Band, Son del Raval von Basis Kultur Wien mit Rumba und Anela Cindrak mit montenegrinischer Klassik haben zugesagt.

Meidlinger Markt: Von 17:45 bis 18:45 Uhr gibt es hier eine Dogwalk-Show Show. Auch die musikalische Unterhaltung ist abwechslungsreich: Eine Mischung aus Jazz, Latino, syrische Klänge, afghanische Melodien wird dargeboten.

Schwendermarkt: Ab 19 Uhr sorgt ELSA mit alternativem Rock und Elementen aus Pop, Jazz und Punk für gute Unterhaltung.

Meiselmarkt: Von 18 bis 19 Uhr hat sich der Kinderliedermacher Bernhard Fibich angekündigt. Die U-Bahn-Stars Sun State of Mind mit Blues, Pop and Soul und rockigem Elektrosound werden ebenso erwartet.

Brunnenmarkt: Der Brunnenmarkt wird zum Open-Air-Restaurant und größten Design-Markt Wiens, präsentiert werden am Yppenplatz Kunsthandwerk und Feinkost, verschiedene DJs sorgen für perfekte Unterhaltung.

Kutschkermarkt: Hier hat sich Unterhaltung für Tanzinteressierte angekündigt: Latino, Contemporary und Salsa.

Johann-Nepomuk-Vogl-Markt: Zauberei, Live-Joga und Rock von Acoustic Voyage werden für eine tolle Stimmung sorgen.

Gersthofer Markt: Hier können sich Fans von Saxophon-Klängen von Angela Walter bereits freuen.

Sonnbergmarkt: Der kleine feine Sonnbergmarkt bietet Jazz de luxe durch Holy Moly und Heurigenmusik vom Sanatorium Grinzing an.

Nußdorfer Markt: Christian Mondl wird mit seiner Ukulele Austropop zum Besten geben.

Hannovermarkt: Geplant ist eine Hüpfburg für die Kleinen und Rock‘n‘Roll und Blues durch The New Ancients.

Floridsdorfer Markt: Philipp Griessler und Band mit baladenartigen Liebesliedern, Oskar Kainz mit Wiener Melodien, die nie verklingen, das Vienna Swing Syndicate und auch Melissa maHoney von Basis Kultur Wien mit Jazzmusik sorgen für einen tollen Abend.

Unten: Märktestadträtin Ulli Sima freut sich schon am die actiongeladene Nacht am 1. September (Bild: PID/Märkte).