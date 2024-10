Business Awards Liesing: Die Stunde der Sieger!

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Medical Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. Gestern wurden im Amtshaus Meidling die Preisträger aus dem 23. Bezirk geehrt.

Auch wenn der Himmel bedeckt war, die geladenen Gäste im Festsaal des Amtshaus Liesing strahlten dafür umso mehr. Was wenig verwunderte – schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 23. Bezirk. Mehr als 108.000 Leser des WIENER BEZIRKSBLATT gaben heuer bei den Bezirks Business- und Medical Awards wienweit ihre Stimme ab, viele davon für ihre Favoriten in Liesing. Das macht die Bezirks Business Awards damit übrigens zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Karin Stepanek vom WIENER BEZIRKSBLATT freute sich über den regen Zuspruch der Leser und darüber, dass das Bezirksblatt dazu beitragen kann, “unsere engagierten Gewerbetreibende vor den Vorhang zu holen.“ Bezirksvorsteher Gerald Bischof begrüßte nicht nur jeden Gast und Preisträger persönlich, sondern auch die Gelegenheit “die Awards hosten zu dürfen und den schönen Anlass wieder einmal gemeinsam zusammen zu kommen.” Er wies auch darauf hin, dass „Liesing nicht nur ein wunderbarer Bezirk zum Wohnen ist“ und über ein großes Freizeit-Angebot verfügt, sondern auch auf die starke Wirtschaft im Bezirk. „Rund 6.000 Unternehmen bieten ca 60.000 Arbeitsplätze:“

Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Volksbank, für die Martin Reich das Wort ergriff und darauf hinwies, dass „die Volksbank stets ein starker Partner direkt in und aus der Region ist“ Und noch etwas Wichtiges erwähnte er: „Es ist noch etwas von der Unternehmer Milliarde übrig“, was später in Einzelgesprächen vertieft wurde. Mit der ViennaEstate war wieder ein langjähriger Partner der Awards dabei wie auch die Wiener Wirtschaftskammer, vertreten von Cem Say, der sich eine Frage stellte: „Was macht Liesing aus?“ Die Antwort folgte auf den Fuß: „Es ist die menschliche und unternehmerische Vielfalt im Bezirk. Und sie alle sind Teil davon. Für ihre Innovationskraft und ihr Engagement gebühren ihnen allen diese Auszeichnungen.“

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass es bei diesen alle ex aequo gewonnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde Erich Adelpoller, der mit „Er und Ich“ psychosoziale Beratung speziell für Männer anbietet. Den Preis nahm seine Schwester Sabine entgegen. Ausgezeichnet auch – und das im wahrsten Sinne des Wortes – das Orthopädie Zentrum Wien Süd. Gemeinsam mit seiner Frau Cigdem freute sich Sahin Vedat darüber und verriet gleich ein Geheimnis. „Im Augenblick richten wir unseren ersten OP ein. Damit werden bei uns auch schon bald tages-orthopädische Eingriffe möglich sein.“ Der dritte Preisträger in der Runde ist das CMC – Convalexius Medicalaesthetic Center. Gemeinsam mit ihrem Team nahm Hautärztin Patricia Convalexius den Award entgegen und wies auf eine Besonderheit hin. „Wir führen eine Praxis ohne Terminvereinbarung, ähnlich einer Ambulanz.“

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich die Tanzschule Pokorny den Sieg. Damit verwies sie Zellmann Immobilien und Elektro Christ „Kein Licht, kein Strom? Wir kommen schon“ auf die Plätze.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an Spielwaren Heinz und wurde von Heidemarie Heinz und ihrer Tochter Raphaela entgegen genommen, die „in einem Spielzeug-Geschäft aufzuwachen war fantastisch“ den Traum jedes Kindes leben konnte. Silber holte in dieser Kategorie der Mrs.Sporty Club Wien-Alterlaa. Mit Bronze wurde Friseursalon Gabriele Rothen gewürdigt.

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern gebührte der Siegeskranz ÖGUSSA, wobei Geschäftsführer Marcus Fasching erklärte, dass „wir die einzigen in Österreich sind, die Goldbarren herstellen dürfen.“ Bedauernd wies er allerdings darauf hin, dass „wir leider keine Rabatte geben.“ Knapp geschlagen die Bäckerei Szihn. Mit einem Zwinkern gab Stefan Szihn dafür einen Ernährungstipp. „Bei kaltem Wetter ist ein Krapfen immer die richtige Wahl. Gibt es dadurch doch genügend Kalorien zu verbrennen.“. Ernsthafter wies er allerdings auf sein gesundes Sortiment, wie die große Auswahl bei Dinkel-Produkten hin. „Es soll schließlich nicht nur schmecken, sondern auch dem Körper gut tun.“ Den 3. Platz sicherte sich die wohl süßeste Versuchung die Liesing zu bieten hat – die Confiserie Heindl.

Die Gewinner der Awards in Liesing:

Und hier noch Impressionen des Ehrungsabends (alle Bilder von Bubu Dujmic):