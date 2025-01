Café Depresso: Ein Podcast für seelische Gesundheit

Kabarettist Homajon Sefat und Psychiaterin Dr. Katharina Stengl bereiten mit ihrem Mental Health Podcast Café Depresso Themen wie Depression, Resilienz und Gefühlsregulation niederschwellig und pointiert auf. Am 21. Jänner sind sie live in der Kulisse Wien zu sehen.

Die Gespräche im Café Depresso verstehen sich unter anderem als Orientierung für Betroffene und Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Der Podcast möchte dazu beitragen psychische Krankheiten in unserer Gesellschaft zu entstigmatisieren und normalisieren. Denn Mental Health betrifft uns alle, also warum nicht bei einem Kaffee darüber reden?

Erstmals live in der Kulisse Wien

Ein Kabarettist und eine Psychiaterin treffen sich auf einen Kaffee und plaudern kurzweilig über mentale Gesundheit. Sie bereiten fürs Publikum Themen wie Depression, Resilienz und Gefühlsregulation niederschwellig und pointiert auf. Erleben Sie einen Abend voller Humor, Einsichten, persönlicher Erfahrungen und offener Gespräche Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und aktiv an der Diskussion teilzunehmen – bringen Sie Ihre Gedanken und Anliegen mit! Dr. Katharina Stengl ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie studierte in Innsbruck Humanmedizin und arbeitete an der Berliner Charité. Zur Zeit lebt und praktiziert sie in Wien. Homajon Sefat ist Kabarettist, Autor und Musiker, lebt und arbeitet in Wien. Er kämpft seit Jahren mit Depressionen und erzählt von seinem Leben mit der Krankheit.

Der Podcast

Auf Instagram

Café Depresso live

21. Jänner 2025

Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Kulisse Wien, Rosensteingasse 39, 1170 Wien

Tickets um € 25,– auf www.kulisse.at