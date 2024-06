Summer Opening des neuen Café Pavillon in Schönbrunn

Pünktlich zum Sommer öffnet der neugestaltete Café Pavillon im Schlosspark Schönbrunn wieder seine Türen – und lädt am 13. Juni zum großen Summer Opening!

Bei einem Spaziergang durch den Schönbrunner Schlosspark gehört es fast schon dazu – eine Einkehr im Café Pavillon. Mit Blick auf den herrlichen Rosengarten können es sich die Gäste bei erfrischenden Drinks, Wiener Schmankerl oder süßen Versuchungen des Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäckers so richtig gutgehen lassen. Die Mehlspeisen – von klassischem Wiener Apfelstrudel, bis zu feinen Torten und Schnitten – sind dabei ein absolutes Highlight.

„Unser Café Pavillon im Schlosspark Schönbrunn ist ein beliebter Treffpunkt für Familien und Freunde und ein Ort der Erholung inmitten des Parks”, weiß Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET. Dabei bietet der Pavillon indoor Platz für rund 60 Gäste, im Außenbereich kommen an die 200 in den Genuss der Sommerfrische mitten in der Stadt.

Summer Opening

Es gibt was zu feiern! Am 13. Juni, ab 17 Uhr wird im Café Pavillon zu einem ganz besonderen Event geladen: Mit Drinks, Kostproben von ausgewählten Partnern und Musik von DJ Steve Manera startet das Team gemeinsam mit allen Gästen und viel guter Laune in den Sommer. Eine tolle Möglichkeit, um das Café Pavillon in besonderem Flair kennenzulernen.

Café Pavillon

Öffnungszeiten Juni bis Oktober:

Mo–Fr, 10–18 Uhr

Sa, So & Feiertag, 9–18 Uhr

gerstner.at/schloss-schoenbrunn/cafe-pavillon