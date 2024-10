Caritas: Weil Helfen und Karriere hier Hand in Hand gehen

Denken Sie sich oft: „Es g’hört viel mehr g‘holfen!“? Dann sind Sie bei der Caritas genau richtig, denn: Caritas hilft! Und zwar in ganz vielen Bereichen des Lebens, in denen Menschen Unterstützung benötigen.

Die Caritas leistet in Österreich etwa einen Großteil der Pflege- und Betreuungsarbeit, sie gibt Frauen und Kindern in Not in Mutter-Kind-Häusern ein sicheres Zuhause und ist mit der Sozialberatung die erste Anlaufstelle, wenn Menschen nicht mehr weiterwissen. Außerdem ist die Caritas bei Katastrophen im In- und Ausland umgehend zur Stelle, leistet Soforthilfe und humanitäre Hilfe in vielen Regionen der Welt und kämpft gemeinsam mit den Menschen vor Ort gegen Hunger und gegen die Klimakrise.

Kurz gesagt: Die Menschen brauchen die Caritas – und damit auch Sie! Denn: So wie die Welt gerade aussieht, gehen uns die Jobs nie aus!

Hier geht’s zu Ihrem neuen Job: www.caritas-wien.at/jobs-bildung/offene-stellen-in-der-caritas