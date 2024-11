„Carper Diem“: Monkey 47 launcht Distiller’s Cut

Am 5. November wurde beim exklusiven Presselaunch im Rinkhy die neueste Version des Monkey 47 Distiller’s Cut enthüllt. Diese jährliche Sonderedition erweitert die klassische Formel des Schwarzwald-Gins um eine zusätzliche, exklusive Zutat.

In diesem Jahr geht es in mediterrane Gefilde – der Monkey 47 Distiller’s Cut 2024 trägt den Namen „Caper Diem“ und enthält als 48. Zutat die Kaper von der sizilianischen Insel Pantelleria. Präsentiert wurde die außergewöhnliche Kombination aus Gin und Kaper bei einem besonderen Dinner-Event, bei dem die Gäste die vielfältigen Aromen dieses neuen Distiller’s Cut erleben konnten.

Mediterrane Aromen im Schwarzwald-Gin: Die Kaper als „Species Rara“ 2024

Die diesjährige „Species Rara“, die den Monkey 47 Distiller’s Cut jedes Jahr um eine besondere Note erweitert, ist die Kaper. Diese werden auf Pantelleria von einer Traditionsmanufaktur geerntet und in Salz eingelegt, was ihnen ihren unverwechselbaren Geschmack verleiht. Die Kaper passt ideal zum nussigen, leicht scharfen Grundcharakter des Gins und verleiht dem Distiller’s Cut ein einzigartiges mediterranes Flair, das sofort an die kleinen Gassen und die Küste Siziliens erinnert. Das Aromaprofil dieses Jahrgangs überzeugt mit einer harmonischen Kombination aus Würze und süßen Noten.

„Caper Diem“: Ein kulinarisches Erlebnis im Rinkhy

In der Rinkhy Delikatessen Bar fand der Launch-Event des neuen Distiller’s Cut 2024 statt. In einem Setting, das an italienische Tavernen erinnerte, wurde die Kaper in den Mittelpunkt des Abends gestellt. Jeder Gang des Dinners war von den 47 Botanicals inspiriert, die den klassischen Monkey 47 ausmachen, und die Drinks wurden alle mit dem neuen Distiller’s Cut zubereitet. Als besonderes Highlight konnten die Gäste unter der Anleitung von Brand Ambassador Dominik Riepl ihren eigenen Drink mixen, um die Aromen selbst zu erleben und zu erkunden. Der Abend fand seinen Höhepunkt beim Signature Serve, der den Gin pur in einer Austernschale präsentierte, gekrönt von einer frittierten Kaper – ein unvergesslicher Genussmoment, der das „Caper Diem“-Motto auf den Punkt brachte.

Drop Sale: Nur 47 Flaschen für Sammler

Von der limitierten Edition des Monkey 47 Distiller’s Cut 2024 werden lediglich 47 Flaschen am 28. November im Rahmen eines Drop Sales erhältlich sein. Das Fenster Cafe in der Griechengasse 10, 1010 Wien wird dabei zur „kleinsten Trattoria der Welt“ und verwandelt sich in eine Hommage an die „Bucchette del Vino“, die kleinen Ausschankfenster italienischer Weinbars. Gin-Fans haben hier die einmalige Gelegenheit, sich eine der seltenen Flaschen zu sichern – nach dem Prinzip „First come, first serve“.

Pur genießen: Der Signature Serve des Jahres 2024

Als besonderes Highlight des Distiller’s Cut 2024 empfiehlt Monkey 47, den Gin pur zu genießen, um die einzigartigen Aromen der sizilianischen Kaper in voller Intensität zu erleben. Der Geschmack der Kaper harmoniert mit den klassischen Botanicals des Gins und verleiht ihm eine außergewöhnliche Würze, die den Geist und die mediterrane Seele der Insel Pantelleria einfängt. Der Distiller’s Cut 2024 bietet Sammlerund Liebhaberein unverwechselbares Geschmackserlebnis und macht das Motto „Caper Diem“ zu einem echten Genussmoment.