Schwitzen und Gutes tun: Charity-Radeln in der Millennium City

Vom 26. September, 12 Uhr, bis 27. September, 12 Uhr, findet in der Millennium City ein besonderes Charity-Event statt: Ein 24-Stunden-Radeln für den guten Zweck.

Hier kann jeder, der möchte, tatkräftig in die Pedale treten und damit das St. Anna Kinderspital sowie den Verein sports4everybody unterstützen. Das Event verspricht nicht nur sportlichen Einsatz, sondern auch eine starke Gemeinschaft für wohltätige Zwecke.

Radeln für den guten Zweck

Das 24-Stunden-Charity-Radeln ist eine einmalige Gelegenheit, um sportlichen Einsatz mit sozialem Engagement zu verbinden. Die Teilnehmer haben 24 Stunden Zeit, so viele Kilometer wie möglich zu erradeln. Dabei ist es nicht nur ein Wettkampf gegen die Uhr, sondern vor allem ein Kampf für eine bessere Zukunft. Die gesammelten Spenden fließen direkt an das St. Anna Kinderspital, eine renommierte Institution, die sich seit vielen Jahren um die Gesundheit und das Wohl von Kindern kümmert.

Unterstützung für Sportprojekte und Talente

Ein weiterer Begünstigter des Charity-Events ist der Verein sports4everybody, der von Sepp Resnik geleitet wird. Der Verein setzt sich sowohl finanziell als auch ideell für junge Sporttalente und vielfältige Sportprojekte ein. Dabei geht es nicht nur um Spitzen- und Extremsportler, sondern auch um inklusive und soziale Sportprojekte, die Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringen. Durch die Teilnahme am 24-Stunden-Radeln können Spenden gesammelt werden, die diesen Projekten zugutekommen.

Wie man mitmachen kann

Die Teilnahme am 24-Stunden-Radeln steht allen Interessierten offen – egal ob Einzelpersonen, Gruppen oder Firmen. Wer nicht selbst radeln möchte, kann das Event auch durch Spenden unterstützen. Jede noch so kleine Spende zählt und trägt dazu bei, Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Während der gesamten 24 Stunden gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das sowohl die Teilnehmer als auch Zuschauer in der Millennium City begeistern wird.