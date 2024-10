Fulminante Eröffnung von ChipsAway “Wien 3”

Am 10. Oktober war es soweit: Die österreichische KFZ-Branche feierte die Eröffnung des 28. Standorts von ChipsAway, diesmal im 3. Bezirk.

Die Eröffnung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Expansion des Unternehmens und stellt eine Bereicherung für Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region Wien Landstraße dar.

Früher Start der KFZ-Werkstatt

Bereits im Juni 2024 nahm die KFZ-Werkstatt am neuen Standort ihren Betrieb auf. Seither haben Autofahrer in Wien Landstraße einen neuen Ansprechpartner, wenn es um professionelle und serviceorientierte Reparaturen ihres Fahrzeugs geht. Mit der Präsenz von ChipsAway in diesem Bezirk wird den Kunden eine zentrale Anlaufstelle geboten, die sowohl durch schnelle Reparaturen als auch durch ihren hohen Qualitätsanspruch überzeugt.

Neues Technologie-, Innovations- und Schulungszentrum

Seit der vergangenen Woche ist auch das Technologie-, Innovations- und Schulungszentrum am neuen Standort in Betrieb. Dieses Zentrum spielt eine wichtige Rolle für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens. Es dient nicht nur als Trainingsstätte für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wird sich auch laufend an die technologischen Entwicklungen im KFZ-Markt anpassen. Damit soll sichergestellt werden, dass ChipsAway stets auf dem neuesten Stand der Technik bleibt und den wachsenden Anforderungen der Branche gerecht wird.

Ausbau der Mitarbeiterkompetenzen als zentrale Strategie

ChipsAway-Geschäftsführer Clemens Ayasch sieht die Eröffnung des neuen Standorts als einen bedeutenden Schritt in der geplanten Expansion des Unternehmens. “Der Standort in Wien Landstraße bietet unseren Kundinnen und Kunden eine zentrale Anlaufstelle in Wien”, betont Ayasch. Gleichzeitig hebt er die Bedeutung des neuen Schulungszentrums hervor: “Mit unserem Technologie-, Innovations- und Schulungszentrum haben wir den Grundstein für eine effiziente Aus-, Fort- und Weiterbildung gelegt.”

Das Unternehmen legt besonderen Wert auf die Schulung und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotz einer erfreulich niedrigen Fluktuation bleibt die kontinuierliche Weiterbildung ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Dies zielt vor allem auf die Förderung des eigenen Nachwuchses sowie der Fach- und Führungskräfte ab.

Nachhaltige Partnerschaft mit Insta-Drive

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung präsentierte ChipsAway eine neue Partnerschaft mit dem auf eMobilität spezialisierten Unternehmen Insta-Drive. Ziel dieser Kooperation ist es, Elektroautos aufzubereiten und für den Wiederverkauf vorzubereiten. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem nachhaltigen Unternehmensmotto von ChipsAway: „Reparieren, anstatt auszutauschen!“. Die Partnerschaft unterstreicht ChipsAways Bestrebungen, nachhaltige Lösungen im Bereich der Fahrzeugreparatur und -pflege anzubieten und damit einen Beitrag zur Schonung der Ressourcen zu leisten.

Angeboten werden folgende ChipsAway-Leistungen: Reparatur von Unfall- und Lackschäden

Entfernung von Kratzern am KFZ-Lack

Entfernung von Dellen und Hagelschäden

Smart Repair

Reparatur von Glasschäden am KFZ

Reparatur von Schäden auf Alufelgen ChipsAway-Kundendienst: Ersatzauto

Versicherungsabwicklung

Reduktion des Selbstbehalts