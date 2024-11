Christbaum-Check: Baumpflege läuft auf Hochtouren

Stolze 34 Meter hoch ist die Fichte, die den Christkindlmarkt am Rathaus festlich schmücken wird. Bevor der Baum jedoch mit Kugeln geschmückt wird – heuer zum ersten Mal – erfolgt eine gründliche Inspektion. Diese Inspektion dient dazu, ein sicheres Vergnügen für alle Besucher*innen zu gewährleisten.

Ein Team von zehn Baumpflegerinnen und Baumpflegern ist im Einsatz, um jeden einzelnen Ast genauestens zu überprüfen. Ihr Ziel ist es, nicht nur die Sicherheit für die zahlreichen Besucher:innen aus aller Welt zu gewährleisten, sondern auch eventuelle Mängel zu beheben und den Baum noch attraktiver zu gestalten. Um in die hohen Äste zu gelangen, nutzen die Fachleute eine Hebebühne sowie Seilklettertechnik.

Sicherheit hat Priorität

In diesem Jahr achten die Verantwortlichen besonders darauf, dass die Äste stabil sind, denn sie schmücken den Baum zum ersten Mal mit 1.000 Christbaumkugeln. „Unser Team der Wiener Stadtgärten sorgt dafür, dass jede Verzweigung perfekt sitzt, damit die Fichte in voller Pracht erstrahlt. Sie ist nicht nur ein Baum, sondern ein Symbol der Wiener Tradition, welcher uns alle in seinem Glanz begeistert”, sagt Baumpfleger Markus Krammel.

Der Countdown läuft

Die voll geschmückte Fichte kann ab dem 16. November bewundert werden, wenn der Christkindlmarkt am Rathausplatz eröffnet.