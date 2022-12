Christbaumverkauf in Wien startet mit 12. Dezember

Der Christbaumverkauf in Wien startet am 12. Dezember. Bis zum 24. Dezember haben die Wienerinnen und Wiener Zeit, ihren Weihnachtsbaum für das heurige Fest zu besorgen. Zwar stehen auch dieses Jahr wieder genügend Bäume zur Verfügung, sollten man mit dem Kauf eines Christbaumes nicht all zu lange warten, wie Franz Raith, Obmann der niederösterreichischen Christbaumbauern verrät.

So bleibt der Weihnachtsbaum frisch

Die größte Auswahl an großen wie auch kleinen Bäumen ist zu Beginn der Christbaum-Saison am Größten. Das Argument, mit dem späten Baumkauf einen ganz frischen Baum mit nach Hause zu nehmen, lässt Raith dabei nicht gelten. „Es kommt auf die richtige Lagerung an. Wer seinen Baum kühl und feucht lagert und ihn auch mit Wasser versorgt hat bis lange nach Weihnachten Freude an unseren Bäumen“, so der Obmann. „Anders als Importbäume haben heimische Christbäume keine unzähligen Transportkilometer hinter sich und mussten deshalb früher geschnitten werden“, so Raith abschließend.