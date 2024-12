Christkindlmärkte setzen auf weniger Food Waste

Der Christkindlmarkt ist eine der schönsten Traditionen der Weihnachtszeit – aber leider auch eine der verschwenderischsten. In Österreich landen jährlich rund ein Drittel der Lebensmittel in den Müll, insbesondere rund um Weihnachten. Doch immer mehr Christkindlmärkte setzen ein Zeichen gegen Food Waste und retten ihre übrig gebliebenen Produkte über die Too Good To Go-App.

Marktstände, die am Ende des Tages noch überschüssige Speisen und Getränke übrig haben, stellen ihre Produkte in die Too Good To Go-App. Nutzer*innen können sich dort ein Überraschungssackerl reservieren und es zu einem vergünstigten Preis direkt am Stand abholen. Was genau ins Sackerl kommt, bleibt eine köstliche Überraschung – so geht nichts verloren und die Abholung wird zu einem Erlebnis.

Diese Märkte machen mit:

Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz

Ludo’s Team Mehlspeisen

Ecki’s gebrannte Mandeln

Wiener Würstl

Pulker’s Heuriger

Isabella Schenz

Naschkatze

Punsch + Vurst

Gaumenfreundinnen

Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Der Teeklub am Spittelberg

Weihnachtsdorf Altes AKH

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere