Christkindlmarkt: Die Vorbereitungen haben begonnen!

In weniger als vier Wochen ist es soweit: Die Aufbauarbeiten vor dem Rathaus sind im vollen Gange, und die Besucher:innen können sich ab dem 15. November auf rund 100 liebevoll dekorierte Marktstände freuen.

Letztes Jahr zog der Wiener Christkindlmarkt beeindruckende 3,3 Millionen Gäste an. Knapp die Hälfte (46 %) kam aus Wien, während 30 % aus anderen österreichischen Bundesländern und 24 % aus dem Ausland anreisten. Auch in diesem Jahr erwarten alle ein festliches Erlebnis mit dem Herzerlbaum, einem Eislaufplatz und zahlreichen Ständen, die zum Genießen einladen.

Liebevoll ausgewählte Stände

Exakt 99 Marktstände wurden durch ein transparentes Verfahren ausgewählt und versprechen, die Herzen der Weihnachtsliebhaber:innen höher schlagen zu lassen. Über 80 % der angebotenen Speisen und Getränke sind in Bio-Qualität. Die Gäste dürfen sich auf Klassiker wie Apfel-, Orangen- und Kinderpunsch freuen sowie auf eine vielfältige Auswahl an Handelswaren, Geschenkartikeln und weihnachtlichen Souvenirs.

Neue Rückgabeordnung für Tassen

Eine Neuerung gibt es bei der Tassenausgabe: Der Pfand bleibt wie gewohnt bei 5 Euro pro Häferl, doch die Gäste erhalten heuer zusätzlich einen Jeton mit jeder Tasse. Die Rückgabe der Tassen und Gläser ist nun nur möglich, wenn die Pfandmünze mit zurückgegeben wird.

Kreative Unterhaltung für Kinder

Die Kinderhütte am Wiener Christkindlmarkt bietet täglich kreative Unterhaltung für die kleinen Gäste. Montags bis freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11:00 bis 18:00 Uhr können Kinder hier basteln, spielen und staunen. Neben kunstvollen Bastelarbeiten warten ein Kaspertheater, Musik und Zaubershows auf die Kinder. Mehrere Fahrgeschäfte, darunter ein Riesenrad und das Etagenkarussell, sorgen für beste Unterhaltung in jedem Alter.

Chöre aus aller Welt

Zum 42. Mal lädt das Internationale Adventsingen an allen Adventwochenenden in den prachtvoll geschmückten Festsaal des Wiener Rathauses ein. Über 2.300 Sänger:innen aus 85 Chören aus ganz Österreich und 14 Ländern verzaubern das Publikum mit ihren Stimmen. Diese traditionsreiche Veranstaltung findet seit mehr als vier Jahrzehnten bei freiem Eintritt im Rathaus statt und ist ein absolutes Muss für alle, die sich von festlicher Musik und stimmungsvoller Atmosphäre begeistern lassen möchten.

Eislaufvergnügen auf 3.000 Quadratmetern

Auf einer beeindruckenden Fläche von 3.000 Quadratmetern können Besucher:innen im linken Rathauspark traumhafte Stunden auf mehreren Eispfaden und -flächen genießen. Wie beim „Wiener Eistraum“ stehen Eislaufschuhe, Schließfächer und viele weitere Services zur Verfügung. Die kostenlose Kindereisfläche ist in diesem Jahr größer und bietet auf 140 Quadratmetern ausreichend Platz für die ersten Schwünge.

Für weitere Attraktionen, alle Markthändler:innen und Programmpunkte besuchen Sie www.christkindlmarkt.at.