Mathe-Asse: Mit guten Noten günstiger ins Kino!

„Mit der Zeugnisaktion am letzten Schultag möchten wir allen Schüler:innen zu ihren Leistungen im vergangenen Semester gratulieren. All jenen, bei denen es nicht so gut gelaufen ist, wollen wir ein Trostpflaster spenden. Gleichzeitig möchten wir die Kinder und Jugendlichen auch so auch gleich für das nächste Schulhalbjahr motivieren.“